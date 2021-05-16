Фітнес-блогер Мо Самуельс витратив 30 днів на те, щоб уперше в житті зайнятися художньою гімнастикою. Його цікавило, як за її допомогою можна покращити свій фізичний стан.

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Мо Самуельс поставив собі за мету опанувати кілька певних рухів у художній гімнастиці протягом місяця: стійку на руках, вихід силою, а також прапорець.

Самуельс виконує від 3 до 4 вправ за сеанс, по 3 – 4 підходи на кожну. Він приділяє першочергову увагу підтягуванням на кожному тренуванні, оскільки вони є основним рухом для нарощування м'язів з повним діапазоном рухів. Він також додає інші вправи, такі як відтискання, які допоможуть йому прокачати верхню частину м'язів.

"Я відчуваю, ніби мене збила машина. Я відчуваю себе виснаженим, ніби мене хтось брутально побив", – каже він після першого тренування.

Перше, що він помітив, це те, що у нього шалено болять передпліччя після першого сеансу. Блогер зізнається, що сила хвата ніколи не була його виграшною стороною у спортзалі. Другим моментом, з яким він стикнувся, було відновлення. Він ніколи так інтенсивно не тренувався. Тож і для відновлення тілу знадобилося значно більше часу.

Протягом наступних чотирьох тижнів Самуельс радий бачити, що його сила хвата покращується. Попри те, що йому доводилося мати справу з болісними пухирями на руках. Також він побачив повільний, але наявний прогрес під час виконання кожного руху.

Дивися, як блогер упродовж 30 днів виконував вправи з художньої гімнастики:

В останній день випробувань він може виконати 7 послідовних виходів силою й утримувати стійку на руках протягом 12 секунд. Він також стверджує, що вважає цей досвід настільки корисним, що має намір впровадити вправи з художньої гімнастики у свої регулярні тренування з бодибілдингу.

"У цілому, мені це дуже сподобалося. Я не думав, що мені це настільки припаде до душі. Є щось круте в можливості використовувати власне тіло та максимально використовувати його потенціал", – наголосив він.

Наш герой на власному прикладі доводить, що різноманітність під час тренувань – найкращий друг тих, хто хоче прокачати своє тіло. А ще ти зможеш виявити, що твій прихований потенціал чималий!

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