Элайджа Орр хочет пройти тест на физическую подготовку, используемый Корпусом морской пехоты США. Нам уже очень интересно, сможет ли он справиться с этой задачей.

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Тест состоит из:

подтягивание до отказа;

2 минут скручивания или планки;

бег на 5 километров.

Орр начинает с подтягиваний. Ему необходимо выполнить не менее 5 повторений, чтобы получить проходной балл. А вот 23 могут принести ему высокие оценки. Ему удается выполнить 20 последовательных повторений за 50 секунд, прежде чем он соскочил со штанги.

В то время как большинство блогеров, которые участвовали в тесте, отдавали предпочтение 2 минутам скручивания, Орр решил выполнить планку во втором раунде.

"Я лучше справляюсь с планкой, чем со скручиванием. И я думаю, это будет просто крутая перемена обстановки", – добавляет он.

Ему удается удержать планку в течение 4 минут и 20 секунд, что приносит ему максимальный балл за эту часть.

Смотри, как Элайджа Орр выполнял фитнес-тест для морских пехотинцев:

"В конце концов, это стало действительно непросто. Я определенно сильно дрожал", – отметил спортсмен.

Третий и последний этап – бег на 5 километров. И в отличие от некоторых бодибилдеров, которые проходили этот тест раньше, Орр не заботится о беговой части теста. В конце концов, это самое простое, что ему нужно выполнить. Ему нужно было пробежать за 18 минут, чтобы получить 100 баллов. Но он справился с этой задачей за 17 минут и 31 секунду.

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