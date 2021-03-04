Ты будешь удивлен, но соучредитель Microsoft любит не только читать, но и смотреть сериалы. Он признается, что попал в лапы стриминга, а также имел возможность взглянуть несколько сериалов. Поэтому мы расскажем тебе на этот раз, какие сериалы Netflix миллиардер рекомендует к просмотру.

Недавно Билл Гейтс дал интервью Эндрю Россу в Clubhouse. Миллиардер признался, что не успел понять, когда буквально попал в лапы стримингових сервисов. В частности он рассказал, какие сериалы рекомендует посмотреть всем.

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"Следующее, что я знал, что прошло 4 часа. Обычно я этого не делаю, но они (cтриминговые сервисы, – Men 24) облегчают вам задачу. Вы сидите и готовитесь к следующему выпуску", – рассказывает Гейтс о стримингов ых сервисах.

А какой же сериал заставил его несколько часов непрерывно смотреть в экран? Нет, речь идет не о "Бриджертонах", а о "Люпене", самом успешном французском сериале Netflix в его истории. Он снят по книгам Мориса Леблана.

Но это было не единственное шоу, которое понравилось Биллу Гейтсу. Удивительно, но ни одно из двух других не имеет отношения к технологиям, окружающей среде или футуристических событиях, как можно было бы ожидать. Это истории, которые многие видели, какие даже могут быть твоими любимыми. Или имеют шансы стать ими, ведь как-то же они убедили Гейтса отложить на несколько часов книги.

Сериалы, которые рекомендует Билл Гейтс

"Люпен"

Смотри трейлер сериала "Люпен":

Для тех, кто не видел сериал Netflix, он рассказывает историю профессионального вора Ассана Диопа, который вдохновился литературным героем Арсеном Люпеном, популярным персонажем французской литературы, героем новелл Мориса Леблана. Ассан использует все свои знания и методы, чтобы узнать правду о краже украшения Марии Антуанетты, за которое посадили его отца.

Создатели сериала сообщили, что второй его сезон на Netflix в ыйдет этим летом.

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"Современная семья"

Смотри трейлер сериала "Современная семья":

Кто бы мог подумать, что сериал "Современная семья" окажется среди фаворитов Билла Гейтса. Однако это так, и бывший генеральный директор Microsoft прокомментировал, что среди комедийных сериалов это, без сомнения, один из его любимых. Смотрел его миллиардер вместе со своей семьей.

"Американцы"

Смотри трейлер сериала "Американцы":

Это один из лучших сериалов последних лет, и его концовка была более чем идеальной. Неудивительно, что Билл Гейтс высоко оценил его. Это история о двух российских шпионах, проникших в Соединенные Штаты во время холодной войны. Они, выполняя свою работу, играли типичную американскую пару.

Поэтому, если ты не знал, чем заняться себя на выходных, – можешь смело "залипнуть" на одном из этих сериалов. Или сразу на всех, если ты их еще не видел.