Мы обожаем смотреть, как спортсмены бросают себе сумасшедшие вызовы, а затем пытаются с ними справиться. Вот, например, чемпион UFC Стивен "Wonderboy" Томпсон продолжает экспериментировать со спортсменами из других дисциплин, чтобы сделать свои тренировки более интересными.

На этот раз на одном из своих последних видео он приглашает бодибилдера Хьюстона Джонса и сэнсэя Сета, у которого черный пояс по карате. Все они сойдутся в тренажерном зале для небольшого спарринга. Гарантируем, что видео поединка вам однозначно понравится.

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Поскольку Томпсон проводит много времени, выполняя подобные упражнения, они решили сделать процесс более интересным. Для этого ввели серию случайных ограничений для каждого раунда. Например, в первом Томпсон может использовать только вращающиеся атаки, а Джонс – двигаться только вперед. Когда вмешивается Сет, он может двигаться только назад.

Во втором раунде Джонсу запрещено наносить удары кулаком, что является незначительным ограничением для него. Он все же практиковал тхэквондо, поэтому кулак – не самая сильная его часть. Зато движения Томпсона ограничиваются только защитой. А вот Сету нужно двигаться с половинной скоростью.

"Это отличный способ, прежде всего, поработать над своей защитой. Помогите вашим движениям. Помогите вашим блокам. Если вы – боксер, и наносите много ударов ногами, это хороший способ привыкнуть к этому", – отмечает Джонс.

После этого друг Томпсона Свит Т тренируется на сцене, чтобы их было четное количество. Все для того, чтобы превратить соревнования на командное.

Смотри видео эпического поединка спортсменов на ринге:

Томпсон отмечает, что такой формат проходит в напряжении. Ведь в этом эпическом противостоянии у каждого бойца также есть ограничение: Томпсон может использовать только атаку в прыжке, Сет – только бить, Свит Т должен объявлять каждый из своих ударов, когда он их наносит, а Джонс – удваивает каждый свой удар.

"Когда вы делаете такие вещи, это заставляет вас выйти из зоны комфорта. Вы не знаете, с кем будете бороться, когда выйдете туда, какого прогресса они добились, изменили ли они свой стиль. Поэтому разнообразие людей, с которыми вы выходите на ринг, поможет вам стать лучшим в тех вещах, какие вы обычно не делаете", – подчеркивает Томпсон.

Ты, конечно же, тоже можешь устроить нечто подобное со своими друзьями. Таким образом можно будет не только весело провести время, но и проверить, на что способно твоё тело.