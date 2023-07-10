У своєму останньому відео Вайт розповідає про те, як Місті, його нещодавно всиновлена, дуже енергійна хаскі, допомогла йому виробити нову здорову звичку. Читай далі, як щоденне вигулювання вплинуло на його фізичну форму.

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Собака стала відмінним компаньйоном

(Хаскі – Men 24) потребують великої стимуляції, як розумової, так і фізичної. Я відчув, що це може бути дуже корисно і для мене, тому що я відчував, що мені потрібно стимулювати себе розумово і фізично,

– каже Вайт.

Щоб допомогти Місті витратити частину цієї енергії (і відповісти на поклик природи), Вайт почав вставати з самого ранку, щоб взяти її на 3-мильну (майже 5-кілометрову) прогулянку. Хоча раніше він намагався виробити звичку робити кардіотренування щодня, Вайт зазначає, що наявність "дійсно чудового партнера для прогулянок" в особі Місті допомогла йому подолати деякі з цих початкових перешкод. А все тому, що чотирилапа компаньйонка була сповнена енергії та завжди мотивована.

Багато разів у минулому я відмахувався від будильника, придумував собі виправдання, чому мені не варто вставати, щоб піти на прогулянку. Але ця маленька хаскі не давала мені таких відмовок, вона була готова йти щоранку, і це надихало мене вставати і ходити щоранку,

– зауважив він.

Результати 30 днів прогулянок

Протягом місяця Вайт дотримувався незмінної кількості калорій, макросплітів та інших тренувань. І все одно виявив, що наприкінці 30-денного курсу виглядав стрункішим і більш рельєфним, втративши за цей час 2,5 кілограма.

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Крім фізичних переваг щоденних прогулянок, Вайт також почав помічати деякі ментальні зміни. Особливо відчуття досягнення, яке з'явилося після того, як він почав рано вставати та додавати до свого ранкового розпорядку дня малоударні 5 кілометрів.

99 відсотків людей зазнають невдачі через те, що не можуть підтримувати цю послідовність, тому що послідовність – це найважливіша частина, але й найнудніша частина. Я відчуваю, що люди нехтують однією річчю – повторенням процесу знову і знову, нудною частиною, шліфуванням,

– зазначив він.

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Вайт додав, що наприкінці почувався просто фантастично. Він дуже радий, що у його сім'ї з'явилася собака і що вона допомагає йому. Чотирилапу він назвав своїм чудовим кардіо-компаньйоном.