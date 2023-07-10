В своем последнем видео Уайт рассказывает о том, как Мисти, его недавно усыновленная, очень энергичная хаски, помогла ему выработать новую здоровую привычку. Читай дальше, как ежедневный выгул повлиял на его физическую форму.

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Собака стала отличным компаньоном

(Хаски – Men 24) нуждаются в большой стимуляции, как умственной, так и физической. Я почувствовал, что это может быть очень полезно и для меня, потому что я чувствовал, что мне нужно стимулировать себя умственно и физически,

– говорит Уайт.

Чтобы помочь Мисти потратить часть этой энергии (и ответить на зов природы), Уайт начал вставать с самого утра, чтобы взять ее на 3-мильную (почти 5-километровую) прогулку. Хотя раньше он пытался выработать привычку делать кардиотренировки каждый день, Уайт отмечает, что наличие "действительно замечательного партнера для прогулок" в лице Мисти помогло ему преодолеть некоторые из этих начальных препятствий. А все потому, что четырехлапая компаньонка была полна энергии и всегда мотивирована.

Много раз в прошлом я отмахивался от будильника, придумывал оправдание, почему мне не стоит вставать, чтобы пойти на прогулку. Но эта маленькая хаски не давала мне таких отговорок, она была готова идти каждое утро, и это вдохновляло меня вставать и ходить каждое утро.

– заметил он.

Результаты 30 дней прогулок

В течение месяца Уайт придерживался неизменного количества калорий, макросплитов и других тренировок. И все равно обнаружил, что в конце 30-дневного курса выглядел более стройным и более рельефным, потеряв за это время 2,5 килограмма.

Блогер ежедневно выгуливал собаку в течение месяца: смотрите видео

Помимо физических преимуществ ежедневных прогулок, Уайт также начал подмечать некоторые ментальные изменения. Особенно ощущение достижения, которое появилось после того, как он начал рано вставать и добавлять к своему утреннему распорядку дня малоударные 5 километров.

99 процентов людей терпят неудачу из-за того, что не могут поддерживать эту последовательность, потому что последовательность – это важнейшая часть, но и самая скучная часть. Я чувствую, что люди пренебрегают одной вещью – повторением процесса снова и снова, скучной частью, шлифованием,

– отметил он.

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Уайт добавил, что в конце чувствовал себя просто фантастически. Он очень рад, что у его семьи появилась собака и что она помогает ему. Четырехлапую он назвал своим замечательным кардио-компаньоном.