Фитнес-блогер Мо Самуэльс потратил 30 дней на то, чтобы впервые в жизни заняться художественной гимнастикой. Его интересовало, как с ее помощью можно улучшить свое физическое состояние.

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Мо Самуэльс поставил себе целью овладеть некоторыми определенными движениями в художественной гимнастике в течение месяца: стойку на руках, выход силой, а также флажок.

Самуельс выполняет от 3 до 4 упражнений за сеанс, по 3 – 4 подхода на каждое. Он уделяет первоочередное внимание подтягиванием на каждой тренировке, поскольку они являются основным движением для наращивания мышц с полным диапазоном движений. Он также добавляет другие упражнения, такие как отжимания, которые помогут ему прокачать верхнюю часть мышц.

"Я чувствую, что меня сбила машина. Я чувствую себя истощенным, что меня кто-то грубо побил", – говорит он после первой тренировки.

Первое, что он заметил, это то, что у него безумно болят предплечья после первого сеанса. Блогер признается, что сила хвата никогда не была его выигрышной стороной в спортзале. Вторым моментом, с которым он столкнулся, было восстановление. Он никогда так интенсивно не тренировался. Поэтому и для восстановления телу понадобилось гораздо больше времени.

В течение следующих четырех недель Самуельс рад видеть, что его сила хвата улучшается. Несмотря на то, что ему приходилось иметь дело с болезненными волдырями на руках. Также он увидел медленный, но имеющийся прогресс во время выполнения каждого движения.

Смотри, как блогер в течение 30 дней выполнял упражнения по художественной гимнастике:

В последний день испытаний он может выполнить 7 последовательных выходов силой и удерживать стойку на руках в течение 12 секунд. Он также утверждает, что считает этот опыт настолько полезным, что намерен внедрить упражнения по художественной гимнастике в свои регулярные тренировки по бодибилдингу.

"В целом, мне это очень понравилось. Я не думал, что мне это настолько придется по душе. Есть что-то крутое в возможности использовать собственное тело и максимально использовать его потенциал", – подчеркнул он.

Наш герой на собственном примере доказывает, что разнообразие во время тренировок – лучший друг тех, кто хочет прокачать свое тело. А еще ты сможешь обнаружить, что твой скрытый потенциал немалый!