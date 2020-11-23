Взимку ходити у спортзал буде не надпростою задачею. Тож ми рекомендуємо надихнутися історією блогера Лорі Шоу. Він завантажив додаток Centr, щоб перевірити тренування Ксіса Гемсворта на власному тілі та глянути, чи зможе він отримати м'язи як самого Бога Грому. Дивися, що з того вийшло на Men 24!

Лорі Шоу надихнувся програмою тренувань одного зі свого кумирів. Він завантажив додаток Centr, завдяки якому зміг тренуватися так само як Кріс Гемсворт. Він тренувався 6 тижнів по 30 хвилин на день. Результати, що вражають, дивися на Men 24!

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Шість тижнів, не менше, Шоу тренувався за програмою з власною вагою, розробленою тренерами Кріса Гемсворта. І це було ідеально, адже йому не було потрібно ніякого устаткування, крім пари гантелей, які він міг би замінити пляшками з водою або пакетами молока.

Після завершення першого тренування Лорі Шоу неабияк втомився, але другий день видався майже пекельним. "Мені було дуже боляче, – каже блогер. – Це не велика вага, і тренування не триває довго, але 30 хвилин високоінтенсивних інтервальних тренувань сильно виснажують вас".

На щастя, Шоу зміг переконати своїх братів приєднатися до нього в деяких з його тренувань, і, звичайно ж, він вважає, що корпоративний коучинг дійсно має значення: "Це безумство, наскільки ви можете відчувати мотивацію, працюючи з кимось іншим". Тож спробуй долучити до процесу когось з домашніх, аби не втрачати мотивацію.



Лорі тішиться, що вдалося долучити до процесу братів / Фото з ігстаграму Лорі Шоу

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Тренування Кріса Гемсворта все ще виснажують блогера, але Шоу виявляє, що його тіло пристосовується до інтенсивності деяких вправ і навіть може додати прогресію. "До кінця другого тижня я почав додавати більше повторень у кожен підхід, де міг, – говорить він. – Дивно, але я відчував, що для деяких вправ потрібно більше часу, і мені було важко зробити так багато повторень у встановлений час, в той час, як в інших вправах я був вільнішим. Тому я почав налаштовувати кожен підхід для роботи відповідно до мого розвитку".



Деякі вправи вдавалися легше, деякі – ні / Фото з інстаграму Лорі Шоу

"Чесно кажучи, я давно не відчувала нічого подібного, – каже блогер, коли починається шостий й останній тиждень. – У мене ніколи не було стільки енергії, і я відчуваю, що хворобливий біль, який я почав відчувати, пішов у минуле..."



Блогер зізнається, що в останній тиждень відчував шалений приплив енергії / Фото з інстаграму Лорі Шоу

"Найдивовижніше відкриття – я витратив даремно багато часу, мені потрібно всього 25 або 30 хвилин HIIT-тренувань, щоб дійсно змінити мою тіла і втомитися. Тепер я відчуваю, що можу тренуватися старанніше, протриматися довше, і це дійсно добре".

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Після 6 тижнів ютубер став стрункішим, з помітно підтягнутішим пресом... і все завдяки тренуванням Кріса Гемсворта. Спробуй і ти. Тобі однозначно сподобається результат!