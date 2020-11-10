Для кожного з нас бодібілдери завжди були вершиною прокачування свого тіла. Ти ж пам'ятаєш, що Арнольд Шварценеггер починав свій шлях саме з бодібілдингу. До твоєї уваги 7 правил бодібілдингу, які ти можеш сміливо використовувати під час своїх тренувань. Бери їх на озброєння!

Експерти Джефф Кавальєр і Джессі Лайко розповіли про 7 правил бодібілдингу, яким є застосування під час тренувань. Цими порадами з тобою ділиться Men 24.

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1. Складові рухи у першу чергу

Важкі вправи, такі як присідання і жим лежачи, є основою твого повсякденного спортивного життя, тому намагайся виконувати їх у першу чергу.

"Якщо ти виконуєш їх у зворотньому порядку, ти жертвуєш своєю ефективністю у складних вправах, – каже Кавальєр. – Попри те, що основна увага приділяється зростанню та гіпертрофії м'язів, ми знаємо, що ти зможеш стимулювати ріст м'язів завдяки збільшенню сили".



Починай тренування зі складних вправ, а потім уже переходь до легких / Фото unsplash

2. Тренуйся до відмови

Велика кількість повторень нічого не варта, якщо всі вони вимагають невеликих зусиль. За словами Кавальєра, тренування до відмови "були, є і завжди будуть" ефективним двигуном росту м'язів.

"Ти можеш тренуватися ефективно або довго, але ти не можеш робити і те, і інше, – каже він. – Напружуй себе, поки не зможеш отримати ще одне повторення в хорошій формі, а потім поважай власне відновлення".



Хочеш досягнути результату – тренуйся до відмови / Фото unsplash

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3. Напруга важливіша за вагу

Фактична вага, яку ти підіймаєш, не така важлива, як величина напруги, яку відчувають твої м'язи. "Не завжди зосереджуйся на максимальній силі, – каже Кавальєр. – Час від часу зосереджуйся на те, щоб уповільнити ці повторення, напружити м'язи, які ти тренуєш, прибравши імпульс з рівняння".



Зосереджуйся на напрузі своїх м'язів, а не вазі / Фото unsplash

4. Тестуй своє тіло

Крім тренувань до відмови, зниження ваги для виконання іншого підходу – відмінний спосіб переконатися, що ти отримуєш максимальну віддачу від тренування певної м'язи. Тож можеш зробити кілька підходів з максимальною вагою, а потім її знизити. Така собі перевірка.

5. Позування важливе

За словами Кавальєра, робота над згинаннями у стилі Арнольда перед тренуванням може допомогти тобі розвинути більший контроль над розумом і м'язами. Ти бачиш, свій рельєф. Бачиш, де його хотілося б отримати. Відповідно розумієш, на чому потрібно зробити акцент під час наступних тренувань.



Можеш також тренуватися перед дзеркалом, щоб бачити роботу м'язів / Фото unsplash

6. Протеїновим коктейлям бути

Зовсім не обов'язково щодня пити протеїнові коктейлі або добавки. Але потрібно чітко розуміти, що для максимальної побудови потрібно буде їсти кілограмами курячу грудку, бобові або інші продукти, аби наситити свій організм необхідною кількістю білків. Тож у день тренувань можеш випити протеїновий коктейль, аби допомогти м'язам рости.



Протеїнові коктейлі пришвидшать ріст м'язів / Фото unsplash

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7. Ізоляція теж важлива

Потрібно під час тренувань використовувати не лише ті тренажери, які допомагають прокачувати певні групи м'язів. Також варто качати окремі м'язи, приділяючи саме їм увагу.

Спробуй у свої тренування додати ці пункти, які притаманні бодібілдерству. Це дозволить тобі не лише пришвидшити появу бажаного рельєфу, а й принести користь своєму здоров'ю. Головне – підходити до цього питання з розумом. Хоча, можливо, ти – нова зірка українського бодібілдингу?