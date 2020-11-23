Зимой ходить в спортзал будет не сверхпростой задачей. Поэтому мы рекомендуем вдохновиться историей блогера Лори Шоу. Он загрузил приложение Centr, чтобы проверить тренировки Ксиса Хемсворта на собственном теле и посмотреть, сможет ли он получить мышцы как у самого Бога Грома. Смотри, что из этого вышло на Men 24!

Лори Шоу вдохновился программой тренировок одного из своего кумиров. Он загрузил приложение Centr, благодаря которому смог тренироваться так же как Крис Хемсворт. Он тренировался 6 недель по 30 минут в день. Результаты, которые впечатляют, смотри на Men 24 !

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Шесть недель, не меньше, Шоу тренировался по программе с собственным весом, разработанной тренерами Хемсворта. И это было идеально, ведь ему не нужно никакого оборудования, кроме пары гантелей, которые он мог бы заменить бутылками с водой или пакетами молока.

После завершения первой тренировки Лори Шоу изрядно устал, но второй день выдался почти адским. "Мне было очень больно, – говорит блогер. – Это не большой вес, и тренировки не длятся долго, но 30 минут высокоинтенсивных интервальных тренировок сильно истощают вас".

К счастью, Шоу смог убедить своих братьев присоединиться к нему в некоторых из его тренировок. И, конечно же, он считает, что корпоративный коучинг действительно имеет значение: "Это безумие, насколько вы можете чувствовать мотивацию, работая с кем-то другим". Поэтому попробуй включить в процесс кого-то из домашних, чтобы не терять мотивацию.



Лори рад, что удалось привлечь к процессу братьев / Фото с игстаграма Лори Шоу

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Тренировка Хемсворта все еще истощает блогера, но Шоу обнаруживает, что его тело приспосабливается к интенсивности некоторых упражнений и даже может добавить прогрессию. "К концу второй недели я начал добавлять больше повторений в каждый подход, где мог, – говорит он. – Удивительно, но я чувствовал, что для некоторых упражнений нужно больше времени, и мне было трудно сделать так много повторений в установленное время, в то время, как в других упражнениях я был свободным. Поэтому я начал настраивать каждый подход для работы в соответствии с моим развитием".



Некоторые упражнения прибегали легче, некоторые – нет / Фото с инстаграма Лори Шоу

"Честно говоря, я давно не испытывала ничего подобного, – говорит блогер, когда начинается шестая и последняя неделя. – У меня никогда не было столько энергии, и я чувствую, что болезненная боль, которую я начал чувствовать, ушла в прошлое..."



Блогер признается, что в последнюю неделю испытывал безумный прилив энергии / Фото с инстаграма Лори Шоу

"Самое удивительное открытие – я потратил зря много времени, мне нужно всего 25 или 30 минут HIIT-тренировок, чтобы действительно изменить моё тело и устать. Теперь я чувствую, что могу тренироваться усерднее, продержаться дольше, и это действительно хорошо".

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