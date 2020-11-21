Якщо ти хочеш наростити м'язи – тобі необхідно додавати до свого раціону білок. Саме він є будівничим елементом, який дозволяє досягнути бажаного рельєфу у поєднанні з фізичними навантаженнями. І в новому матеріалі Men 24 ми розповімо про продукти, які можуть замінити собою протеїнові коктейлі!

Звичайно ж, протеїнові коктейлі легші у приготуванні та дають можливість їх споживати без зайвих труднощів: засипав, залив, перемішав, випив. Але не всі протеїнові коктейлі однаково корисні. Тож Men 24 розповідає про 5 продуктів, які містять стільки ж, якщо не більше білка!

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Запечений батат

Це чудовий і корисний продукт, який дозволить не лише поповнити енергію, а й набрати м'язову масу. В одній картоплині може міститися до 8 грамів білка. Якщо ж поєднати її з домашнім сиром, то можна отримати ще 17 грамів.



Запечений батат смачний і дуже корисний / Фото unsplash

Тунець

У цій "м'ясній" рибі міститься 29 грамів білка. Можеш спокійно робити салат з тунцем і вареними яйцями, аби наситити себе необхідною кількість протеїну. А ще не варто забувати, що у тунці міститься достатньо Омега-3, що дозволить зміцнити імунітет, а також знизити кров'яний тиск.



Тунець містить 29 грамів білка на 100 грамів продукту / Фото unsplash

Грецький йогурт

Почнімо з того, що тобі потрібно відмовитися від йогуртів з підсолоджувачами. Вони практично не приносять твоєму організмові користі. Натомість краще з'їсти 200 грамів грецького йогурту (до 20 грамів білка). Додай до нього горіхів і сухофруктів (але не дуже багато) й отримаєш чудовий протеїновий десерт.



Додай до грецького йогурту злаки, сухофрукти й горіхи / Фото unsplash

Овес

Нагадуємо про те, що звичайна вівсянка – зло. Тобі потрібно вибирати саме плющену. Вона значно корисніша, надовго насичує організм і містить значно більше корисних мікро- та макроелементів. У вівсі міститься 17 грамів білка, а у плющеній вівсянці – 12.



Можеш робити боули з вівсянкою, фруктами та іншими продуктами / Фото unsplash

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Кіноа

У твоєму раціоні обов'язково має бути джерело вуглеводів, але ж не гоже щодня їсти рис або макарони. Тому фітнес-тренери рекомендують додати до свого раціону кіноа. У 100 грамів цієї крупи – 16 грамів припадає саме на білок. Тож не дивно, що її також вважають однієї з найкорисніших для спортсменів.



Кіноа – надзвичайно корисна крупа, яка містить багато білка / Фото pinterest

Щоб не переживати через те, що ти сидітимеш голодним – роби заготовки. Можеш запекти батат поділити на порції та покласти до морозильника. Те ж можна сміливо робити з вареною кіноа або вівсом. Пам'ятай про те, що це максимально проста їжа, яка не потребує витрачання великої кількості часу, але дає можливість отримати організму достатню кількість білка!

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