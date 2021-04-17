Брэндон Уильям продолжает бросать себе сумасшедшие вызовы. На этот раз он попытался в течение 90 дней выполнять тренировки для бодибилдеров. Смотри на Men 24, как изменилось его тело.

Еще в начале года он провел 30 дней, выполняя тренировки специалиста Athlean-X Джеффа Кавальера. Он занимался, чтобы нарастить свою мышечную массу и улучшить силу в сложных упражнениях. Довольный результатами, которые он достиг всего за месяц, Брэндон продолжил заниматься бодибилдингом в общей сложности 90 дней.

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В новом ролике он рассказывает, как активно подсел на тяжелую атлетику, а также работу с тренажерами. А еще он начал есть с избытком калорий, потребляя ежедневно дополнительных 500 калорий и 150 граммов белка.

"Художественная гимнастика – мой лучший способ тренировок. Поэтому я смешал ее с тренировками с отягощениями, чтобы сохранить свою текущую физическую силу и выносливость", – рассказал он.

Смотри, как Брэндон Уильям выполнял 90 дней тренировки бодибилдеров:

Уильям объясняет, что в течение всего испытания он ел как можно чаще. Но признался, что часто сложно было достичь избытка калорий. Для достижения цели он готовил калорийные смузи с фруктами, миндальным маслом и протеиновым порошком.

"Во время тренировок с отягощениями я всегда боялся дни ног. Но теперь, когда у меня есть возможность увеличивать вес, это дает мне мотивацию пытаться поднимать самого себя на каждой тренировке. Это заставило меня по-настоящему получать удовольствие от тренировки ног", – добавил Брэндон.

В конце 90 дней он сравнивает свое тело ДО и ПОСЛЕ. А также физические возможности. Например, его максимальная тяга в присяде увеличилась с 83 до 106 килограммов. Его максимальный вес в жиме лежа увеличился с 83 до 92 килограммов. И что самое важное, в становой тяге он достиг неслыханных результатов: с 79 до 125 килограммов.



Смотри, как изменилось тело блогера за эти 90 дней / Скриншот с видео