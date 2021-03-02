Блогер 90 днів займався кросфітом: зміни в його тілі вражають

Леон Сильвестр, ютуб-блогер і засновник SoberClear. Його надзвичайно зацікавили переваги кросфіту, тож він вирішив кинути собі справжній челендж. Хлопець спробував протягом 90 днів займатися ним, щоб особисто переконатися, чи підходить кросфіт для досягнення його цілей у фітнесі.

Відразу ж почнемо зі спойлера: результати таки вражають. А далі ми розповімо, як Леон Сильвестр справлявся зі своїм челенджем, а також покажемо результати, яких йому вдалося досягнути по завершенні 90 днів тренувань.

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Він зауважив, що саме по собі тренування вражає. Йому подобається різноманітність вправ, які виконуються. І, звичайно ж, кросфіт неможливо назвати нудним.

Ми наголошуємо на тому, що

вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

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"У моїх регулярних фітнес-тренуваннях завжди є присідання, станова тяга, підтягування тощо... Це тренування відрізняється. Воно значно функціональніше. У нас є відтискання, лазіння по канату, багато присідань, підйоми, прес... кардіо-фітнес, метаболічна підготовка, сила, гімнастика", – зауважив він.

На початку 90-денного челенджу Леону тренування здаються нудними, а також надто виснажують серцево-судинну систему.

"Спочатку я буквально вмирав. Я задихався, і це було дуже складно", – зізнається Леон.

Однак незабаром він виявив, що конкурентоспроможність, яку тягне за собою кросфіт, допомагає йому залишатися більш мотивованим. Особливо завдяки дружнім стосункам і здоровому суперництву.

"Цей вид спорту підштовхує вас продовжувати мотивувати себе, продовжувати тренуватися, продовжувати вдосконалюватися. Торік я проводив стільки часу, тренуючись на самоті, що це було чимось новим", – додав він.

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Через 90 днів Леон виявив, що його техніка деяких рухів, таких як ривок, значно покращилася, а також покращилася його серцево-судинна витривалість. Ти також відчуваєш, як у тебе з'являється більше енергії. Він також зауважив, що загальний біль і біль у суглобах зникають.

І найбільша вигода, яку отримує Леон від цього 90-денного випробування, полягає в тому, що він ще більше полюбив походи в зал. Погодься, це круто, адже кожен з нас знає, наскільки швидко зникає мотивація.

"Звичайно, бувають дні, коли я не хочу тренуватися на всі 100%, але в цілому я з нетерпінням очікую можливості піти у спортзал. Моя мотивація тренуватися, ймовірно, найвища. Такого у мене не було", – підкреслює Леон.



Завдяки кросфіту Леон продовжив тренуватися та прокачувати своє тіло / Фото з інстаграму Леона Сильвестра

Тіло Леона теж добряче змінилося. У нього з'явився крутий рельєф. Саме це мотивувало його не зупинятися, тож зараз він продовжує займатися собою, а також допомагає іншим створювати тіло своєї мрії.

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