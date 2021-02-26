1000 відтискань протягом години – це майже 17 відтискань за хвилину. Коли мовиться про 17 повторень, на обличчі з'являється усмішка, чого не скажеш про божевільну 1000! Колишній військовий Нік Баре вирішив влаштувати собі справжній виклик, спробувавши виконати за 60 хвилин 1000 відтискань. Розповідаємо, як він це робив!

За словами Баре, зробити 1000 відтискань за 2 години цілком реально, але йому подобається підіймати планку.

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Я люблю відтискатися, тому кожне тренування починаю зі 100 відтискань. Якщо ні, отже, в моєму тренуванні чогось не вистачає. Але 1000 – це вже зовсім інша історія. Я ніколи цього раніше не робив,

– зізнається він.

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

Після стрімкого старту Баре уже робить 135 відтискань за понад 7 хвилин. Якщо він продовжить цей темп, то вкладеться у менш як годину. Але дуже швидко його темп знижується. Сам же блогер записує кожне відтискання, щоб не збитися з рахунку.

Після 15 хвилин відтискань він подолав позначку у 250 повторень. Рівно чверть за рівно чверть часу. Ідеально вкладається у графік. Якщо Баре вдасться не відставати від цього темпу, він впорається з викликом, який собі кинув. Однак з кожним наступним відтисканням м'язи втомлюються все більше, але ентузіазм не зменшується.

Через 35 хвилин Баре робить 500 відтискань. Тож він уже почав відставати від графіка. Пришвидшитися уже не вийде, адже енергія в Ніка однозначно починає закінчуватися. Після 600 повторень він відчуває серйозніші труднощі.

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Помітно проявляється втома. Баре потрібно більше часу для відновлення. І ось наближається перша година. На жаль, Нік на той момент зробив 730 відтискань. Але це його не зупиняє. Він продовжує відтискатися попри пекельний біль у зап'ястях.

"Але мої груди все ще почуваються непогано", – з усмішкою зауважив Баре.

Дивися, як Нік Баре виконував божевільний виклик, який він собі кинув:

Через 1 годину і 18 хвилин Баре виконує 900 повторень. Усього за 7 хвилин він витискає останні 100 і, таким чином, досягає точного часу 1 година 25 хвилин і 29 секунд. І хоч у годину він не вклався, виконати 1000 відтискань за півтори години – теж неймовірне досягнення.

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