У своєму останньому відео Брауні намагається виконати, здавалося б, дуже просте завдання, розповідає Men 24. Йому потрібно було лише підтягуватися та відтискатися.

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Потрібно вкластися у 5 хвилин

Завдання складається з 50 підтягувань та 100 відтискань. Впоратися потрібно у щонайбільше 5 хвилин. Найкращий же час, коли Стен брався за виклик, належав іншому блогерові The Proof. Він вклався у 4 хвилини і 37 секунд.

Увага! Це виклик, і ти не зобов'язаний кидати його собі. Якщо у тебе виникає бажання повторити побачене, то варто робити це у присутності фітнес-тренера або медика. Це дозволить уникнути серйозних проблем зі здоров'ям у спробах вразити себе й інших.

Цей виклик базується на двох простих вправах – відтисканні та підтягуванні, але майже ніхто не може його виконати. Це, мабуть, найважчий виклик з власною вагою у світі, і я хочу змогти його виконати,

– каже Брауні.

Блогер припускає, що завдяки його інтенсивним попереднім тренуванням з художньої гімнастики та загальному рівню фізичної підготовки, цей виклик буде відносно легким. Але він зазнає невдачі з першої ж спроби.

Правда, її складно назвати поганою. Брауні виконує 50 підтягувань та 100 відтискань за 5 хвилин і 20 секунд. Але це не те, чого він хотів. Слід зробити 150 повторень за 5 хвилин, і ні секундою більше.

Цієї мети він досягає достатньо швидко. Знадобилося всього 2 дні тренувань. Тоді хлопець вирішив ускладнити завдання. Він хоче побити рекорд і вкластися у 4 хвилини і 37 секунд.

Стен Брауні кинув собі божевільний виклик: дивися відео

Як з'ясувалося, оце вже вкрай складна задача. Мало того, що самі тренування стали складнішими через безперервну роботу без відпочинку. Ще й виконання одних і тих же вправ щодня не давало можливості відновитися. Через усе це Брауні почав помічати, що прогрес сповільнюється.

З кожним днем мені стає все болючіше і болючіше... Я знову стаю повільнішим. Єдиний позитивний момент у цьому випробуванні – це те, що мені щодня роблять штучне дихання,

– жартує він.

На дев'ятий день Брауні вдається подолати 5-хвилинний бар'єр. Він вкладається у 4 хвилини і 48 секунд. На 11-й день – новий рекорд. Але наш герой розуміє, що жертвував належною формою задля покращення свого часу. Тож починає тренуватися з новим фокусом на хорошій техніці.

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І лише через 34 дні, з урахуванням перерви через хворобу, Брауні вдається справитися з викликом за 4 хвилини і 32 секунди. Довго? Так! Непросто? Так! Чи варте того? Мабуть, так, адже відео з викликом переглянули вже понад 400 тисяч разів.