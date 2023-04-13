Мовиться про доступність та можливість займатися будь-де. На жаль, навколо тренувань з власною вагою все ще витають певні міфи. І ми тут зібралися, щоб з ними покінчити.

Варте уваги Ностальгія та домашня міксологія: тренди, які набирають обертів у 2023 році

1. Ти не можеш наростити м'язи

Це чиста неправда. Щоб наростити м'язи, тобі потрібні дві речі: навантаження на м'язи, до якого ти не звик, і достатній час відновлення, щоб звикнути до навантаження. Спосіб створення цього навантаження не має вирішального значення. Сама вага, як і опір – екстремальний стимул для м'язів. Тож функціональна м'язова маса зміцнюється та збільшується.



Тренування з власною вагою сприяють нарощуванню м'язів / Фото freepik

2. Неможливо змінювати опір

Це теж хибне твердження. Достатньо відрегулювати виконання вправ. Наприклад, змінюючи кут нахилу або навантаження на суглоби. Таким чином ти змінюєш напругу на м'язи, які хочеш тренувати. Ти також можеш чергувати інтенсивність, змінюючи тривалість руху для кожного повторення.

Наприклад, під час відтискання спробуй утримувати тіло за кілька сантиметрів від землі упродовж п'яти секунд на одне повторення. Затримуючи напругу в м'язах довше, ти збільшуєш інтенсивність вправи. Це також називається "часом під напругою". Тобто час, упродовж якого твій м'яз напружений.

Тривалий "час під напругою" та низька кількість повторень призводять до збільшення синтезу м'язового білка (нарощування м'язової маси). Під час більшої кількості повторень нарощується не настільки багато м'язової маси, але тренується витривалість та вибухова сила.



Ти можеш сам регулювати опір, змінюючи звичні вправи / Фото senivpetro

3. Ти спалюєш менше калорій

Тренування з власною вагою не лише спалює стільки ж калорій, скільки біг на довгі дистанції або інші види спорту на витривалість. Воно ще й стимулює ріст м'язів. Більша м'язова маса призводить до спалювання більшої кількості калорій у стані спокою, адже збільшується основний обмін речовин.

Якщо ти виконуєш високоінтенсивні тренування з власною вагою, ти також отримаєш користь від так званого ефекту допалювання. Він означає, що організм продовжує спалювати калорії навіть по завершенні тренування.

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Годі вірити в ці міфи. Якщо тобі подобається тренуватися з власною вагою, то продовжуй це робити. Якщо не пробував – рекомендуємо. Це щонайменше цікавий досвід тоді, коли в тебе відсутня можливість тренуватися у залі.

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