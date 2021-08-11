Тож він поставив перед собою ціль, наготував апаратуру та почав виконувати виклик. Нам і самим цікаво, чи суттєво він покращить свій результат після місяця тренувань.

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Чи змінять хлопця 30 днів олімпійських тренувань

У день 1 час Джонса на 100 метрів – 15:30.

Він починає з того, що отримує відгуки від легкоатлета Раяна Ченга про те, як він може негайно покращити свій час, змінивши свою стартову стійку.

Ти хочеш почати з досить низької пози. Я можу сказати, що твоя задня нога сильно відстає, і це просто не дозволить тобі по-справжньому відштовхнутися для першого кроку. Це схоже на літак. Ти починаєш з низького рівня, потім повільно підіймаєшся, а потім злітаєш,

– пояснює момент відштовхування професіонал.

Також він наголошує на тому, що для прокачування своїх скілів потрібні якісні повторення. Це дозволить не виснажувати м'язи у межах цієї 100-метрівки.

"Швидко скорочуються м'язові волокна, швидше втомлюються, тому ти не хочеш тренуватися повільно. Ти хочеш виконувати менші обсяги, але більш якісно", – додає Ченга.

Використовуючи ці поради, Джонс складає план тренувань, що складається з:

2 – 3 спринтерських днів на тиждень;

2 пліометричних тренувань з акцентом на вибухову силу;

1 – 2 тренування для нижньої частини тіла.

Він також тренується з Ченгом, який додає кілька активних розтяжок до своєї програми розминки. Раян наголошує на тому, поєднання рухливості та жорсткості – ключ до вибухової сили у спринті.

Дивися, як Брендон Джонс 30 днів готувався до нового спринту:

В останній день виклику, попри сильну втому та хворобливість, Джонс знову пробігає 100-метровий спринт. Усе для того, щоб перевірити, наскільки сильно змінилася його швидкість після 30 днів тренувань.

І знаєш, йому таки вдалося скоротити свій час майже на 2 секунди: новий час 13:75.

"Я сподівався приземлитися десь у 14-секундному діапазоні. Насправді бути нижче 14 секунд, це дійсно круто, я дуже цьому радий", – підкреслює він.

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І хоч це не найкрутіший виклик, про який ми розповідали, Брендон Джонс вразив своєю наполегливістю та спритністю. А ще ми маємо підозру, що поради профі допомогли йому покращити свою техніку, а це однозначно мало вплив на фінальний час.