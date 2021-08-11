Поэтому он поставил перед собой цель, приготовил аппаратуру и начал выполнять вызов. Нам и самим интересно, существенно ли он улучшит свой результат после месяца тренировок.

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Изменят ли парня 30 дней олимпийских тренировок

В день 1 время Джонса на 100 метров – 15:30.

Он начинает с того, что получает отзывы легкоатлета Райана Ченга о том, как он может немедленно улучшить свое время, изменив свою стартовую стойку.

Ты хочешь начать с достаточно низкой позы. Я могу сказать, что твоя задняя нога сильно отстает, и это просто не позволит тебе по-настоящему оттолкнуться для первого шага. Это похоже на самолет. Ты начинаешь с низкого уровня, затем медленно поднимаешься, а затем взлетаешь,

– объясняет момент отталкивания профессионал.

Также он отмечает, что для прокачки своих скиллов нужны качественные повторения. Это позволит не истощать мышцы в пределах этой 100-метровки.

"Быстро сокращающиеся мышечные волокна, быстрее устают, поэтому ты не хочешь тренироваться медленно. Ты хочешь выполнять меньшие объемы, но более качественно", – добавляет Ченга.

Используя эти советы, Джонс составляет план тренировок, состоящий из:

2 – 3 спринтерских дней в неделю

2 плиометричних тренировок с акцентом на взрывную силу;

1 – 2 тренировки для нижней части тела.

Он также тренируется с Ченгом, который добавляет несколько активных растяжек в свою программу разминки. Райан отмечает, что сочетание подвижности и жесткости – ключ к взрывной силе в спринте.

Смотри, как Брэндон Джонс 30 дней готовился к новому спринту:

В последний день вызова, несмотря на сильную усталость и болезненность, Джонс снова пробегает 100-метровый спринт. Все для того, чтобы проверить, насколько сильно изменилась его скорость после 30 дней тренировок.

И знаешь, ему удалось сократить свое время почти на 2 секунды: новое время 13:75.

"Я надеялся приземлиться где-то в 14-секундном диапазоне. На самом деле быть ниже 14 секунд, это действительно круто, я очень этому рад", – подчеркивает он.

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