Приготовление завтрака может быть настоящим искусством. Особенно, если к этому процессу привлечь спортивное купе. Наш герой под ником @albert_and_grill приготовил яичницу на 717-сильном двигателе своего Dodge Challenger. Смотри и учись, салага!

Men 24 миллиард раз слышал о том, что из-за аномальной жары на капоте автомобилей можно было пожарить яйца. Но мало кому пришло в голову для этого процесса использовать именно двигатель автомобиля. Мало кому, но не Альберту, который использовал свой суперкар для того, чтобы не остаться утром голодным.

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Для приготовления необычной яичницы по-суперкаровски тебе понадобится: кондитерское кольцо, 1 сырое яйцо и всего один Dodge Challenger с 6,2-литровым HEMI V8 мощностью 717 "лошадок".

Способ приготовления: поставить кольцо на двигатель и вбей внутрь яйцо. Посоли, поперчи и закрой капот автомобиля. Увеличить обороты двигателя.

Для достижения оптимальной температуры нужно в течение 10 минут поддерживать около 4000 оборотов. Вуаля! Блюдо готово. И если верить нашему блогеру, оно получилось довольно съедобным.

Видео с приготовлением Hellcat Egg:

К слову, блюдо имеет даже особое название – Hellcat Egg (в переводе "Яйцо адской кошки") в честь самого мощного двигателя американской компании.

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