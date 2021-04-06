Популярная фитнес-задача на ютьюбе – воспроизведение строгого режима тренировок героя Сайтама из анимационного сериала "Ванпанчмен". Он ежедневно выполняет одни и те же упражнения до такой степени, что превзошел все свои физические ограничения. Посмотрим, как этот 100-дневный вызов повлияет на нашего нового героя.

Блогер Озкар решил попробовать изнурительную тренировку Сайтама. Для ее выполнения нужно: 100 отжиманий, 100 скручиваний, 100 приседаний, бег на 10 километров.

Примечательно Блогер показал, как за 9 месяцев трансформировал свое тело: изменения впечатляют – видео

Озкар медленно и легко переходит к задаче, начиная с бега на 5 километров и 50 повторений каждого упражнения в первый день. Это он делает, чтобы позволить своему телу приспособиться, а затем увеличивает количество в течение следующих недель. Он также добавляет упражнения на подвижность в начале каждой тренировки, чтобы избежать травм, придерживается диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов.

Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Со временем Озкар может приспособиться к увеличению количества повторений. Также улучшается его выносливость во время бега. Если в первый день Озкар весил 87 килограммов и имел 26,3% жира. То 100 дней спустя он похудел на 14 килограммов, а его жировые отложения упали до 18,4%. Трансформацию его тела можно увидеть на ролике, ведь он ежедневно делал фотографии после выполнения упражнений.

"Честно говоря, странно, чего можно достичь такой простой тренировкой в сочетании с правильной диетой. Этот вызов действительно вдохновил меня, потому что это отличный способ мотивировать себя, если ты каждый день снимаешь видео. Я очень рекомендую это всем", – подчеркнул блогер.

Смотри, как Озкар в течение 100 дней выполнял упражнения героя аниме:

Ты тоже можешь поставить перед собой такой вызов. Необязательно сразу же выполнять по 100 повторений и бежать 10 километров. Можешь начать с меньшего количества, плавно наращивая его. А еще ты можешь прислушаться к Озкару, снимая свой прогресс на видео. Возможно, в следующий раз мы расскажем именно о тебе.