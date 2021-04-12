Коронавирус внес множество поправок в нашу привычную жизнь. Касались они также и марафонов. Поэтому наш новый герой решил бросить себе неожиданный вызов. Он прошел марафон в одном из супермаркетов "Волмарт". Это настоящее безумие.

Ютьюб-блогер с ником President Chay и его брат Колби решили устроить себе настоящий марафон. Но для этого они выбрались не в соседний парк, а в "Волмарт".

Это интересно Блогер выполнил тренировку Конора МакГрегора, которую не рекомендуют повторять: видео

Ребята начали свой "забег" в 6 утра, чтобы пройти 42 километра по проходах местного супермаркета.

Их цель – преодолеть 42 километра за максимальное время 11 часов. Поэтому они должны поддерживать темп 4 – 5 километров в час. Это позволит им финишировать за почти 9 часов.

"Наши первые километры были слишком медленными. Поэтому нам пришлось использовать оставшееся время, чтобы увеличить среднюю скорость до 4 километров в час", – объясняет Чай.

После 6 часов ходьбы каждый по очереди останавливается на обеденный перерыв, и именно здесь физическая усталость настигает их обоих. Колби признался, что его колени буквально горят. А от Чай уже не может полностью вытянуть правую ногу.

Далее задача становится еще сложнее. В магазине появляется все больше людей, боль в мышцах начинает нарастать, а непрерывная намотка кругов по магазину негативно влияет на моральный дух братьев.

"Мы вообще не тренируемся для дальних дистанций. Поэтому все по-другому, и мы просто разваливаемся. Кроме того, наши темпы снижаются, потому что сейчас трафик действительно высокий", – объясняет Чай.

Смотри, как блогеры проходили марафон в супермаркете:

После мышечных спазмов, боли в суставах и нескольких треснувших пузырей, братья наконец достигают финиша. Преодолели они марафонные 42 километра за 10 часов и 49 минут. Поэтому можно похвалить их за то, что все удалось.

"Мы были избиты, истощены и исполнены страдания. Но мы сделали это!", – пояснил усталый и счастливый Чай.

Примечательно Блогер показал, как за 30 дней "комплекс Мерфи" изменил его тело: видео тренировок