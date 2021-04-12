Шопинг со страшных снов: блогер прошел марафон в супермаркете "Волмарт" – видео
Коронавирус внес множество поправок в нашу привычную жизнь. Касались они также и марафонов. Поэтому наш новый герой решил бросить себе неожиданный вызов. Он прошел марафон в одном из супермаркетов "Волмарт". Это настоящее безумие.
Источник:Men's Health
Ютьюб-блогер с ником President Chay и его брат Колби решили устроить себе настоящий марафон. Но для этого они выбрались не в соседний парк, а в "Волмарт".
Это интересно Блогер выполнил тренировку Конора МакГрегора, которую не рекомендуют повторять: видео
Их цель – преодолеть 42 километра за максимальное время 11 часов. Поэтому они должны поддерживать темп 4 – 5 километров в час. Это позволит им финишировать за почти 9 часов.
"Наши первые километры были слишком медленными. Поэтому нам пришлось использовать оставшееся время, чтобы увеличить среднюю скорость до 4 километров в час", – объясняет Чай.
После 6 часов ходьбы каждый по очереди останавливается на обеденный перерыв, и именно здесь физическая усталость настигает их обоих. Колби признался, что его колени буквально горят. А от Чай уже не может полностью вытянуть правую ногу.
Далее задача становится еще сложнее. В магазине появляется все больше людей, боль в мышцах начинает нарастать, а непрерывная намотка кругов по магазину негативно влияет на моральный дух братьев.
"Мы вообще не тренируемся для дальних дистанций. Поэтому все по-другому, и мы просто разваливаемся. Кроме того, наши темпы снижаются, потому что сейчас трафик действительно высокий", – объясняет Чай.
Смотри, как блогеры проходили марафон в супермаркете:
После мышечных спазмов, боли в суставах и нескольких треснувших пузырей, братья наконец достигают финиша. Преодолели они марафонные 42 километра за 10 часов и 49 минут. Поэтому можно похвалить их за то, что все удалось.
"Мы были избиты, истощены и исполнены страдания. Но мы сделали это!", – пояснил усталый и счастливый Чай.
Примечательно Блогер показал, как за 30 дней "комплекс Мерфи" изменил его тело: видео тренировок
Ребята – настоящие психи. Во-первых, провести более 10 часов в супермаркете. Во-вторых, выдержать это все в защитных масках. В-третьих, устроить себе такой марафон решится не каждый.
Поделиться новостью