Майкл Себті важив 201 кілограм. Він постійно носив чорний одяг, щоб приховати за ним своє тіло. Ба більше: робив він це і влітку. І все тому, що усім кортіло насміхатися з хлопця. Але усе змінилося!

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У недавньому епізоді серіалу "Абсолютно новий я" 24-річний Себті у подробицях розповів про свою чудову подорож зі зниження ваги. Він поділився секретом, як вдалося схуднути на 130 кілограмів усього за 2 роки. Майкл зізнався, що спочатку черпав мотивацію з негативу, який оточував його в той час.



Так виглядав Майкл Себті до схуднення / Скриншот з відео

"Люди, які раніше мене критикували, стали моїм паливом під час тренувань", – каже він.

На відео можна побачити, як Себті займається боксом, їздить на велосипеді та виконує випади. Але він не вважає, що його різке схуднення викликане саме фізичними активностями або дієтою. Замість цього він дотримується більш цілісного погляду.

"99% втрати ваги – це твій розум. Коли твій розум готовий, схуднути не так уже й складно", – наголошує він.

За словами Себті, коли кілограми почали танути, найбільшою перешкодою, з якою він зіткнувся, була в'яла шкіра. Для її видалення знадобилося провести 3 операції. Однак після цих процедур він тепер задоволений результатом.

Дивися відео, на якому Майкл Себті розповідав про свій шлях схуднення:

Тепер, за словами Себті, він хоче зайнятися бодибілдингом, відзначаючи іронію старанної роботи, щоб набрати вагу після того, як втратив більшу частину двох років, втрачаючи її.

"Моя мета зараз – повністю відновити своє тіло", – наголошує хлопець.

Остання порада від Майкла для тих, хто хоче розпочати власну подорож зі зниження ваги: вірити у себе.

"Щоразу, коли люди критикують тебе, принижують – використовуй їх як паливо для тренувань, паливо для досягнення твоїх цілей", – підкреслює він.

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Тож тепер ти знаєш, де можна і потрібно черпати натхнення для нових змін. І використати поради Майкла можна у будь-якій сфері, за яку б ти не брався. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього, щоб досягнути бажаних результатів!