Майкл есть весил 201 килограмм. Он постоянно носил черную одежду, чтобы скрыть за ней свое тело. Более того: делал это и летом. И все потому, что всем хотелось смеяться над парнем. Но все изменилось!

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В недавнем эпизоде сериала "Абсолютно новый я" 24-летний Себти в подробностях рассказал о своем чудесном путешествии по снижению веса. Он поделился секретом, как удалось похудеть на 130 килограммов всего за 2 года. Майкл признался, что сначала черпал мотивацию с негатива, который окружал его в то время.



Так выглядел Майкл Себти до похудения / Скриншот с видео

"Люди, которые раньше меня критиковали, стали моим топливом во время тренировок", – говорит он.

На видео можно увидеть, как Себти занимается боксом, ездит на велосипеде и выполняет выпады. Но он не считает, что его резкое похудение вызвано именно физическими активностями или диетой. Вместо этого он придерживается более целостного взгляда.

"99% потери веса – это твой ум. Когда твой разум готов, похудеть не так уж и сложно", – отмечает он.

По словам Себти, когда килограммы начали таять, самым большим препятствием, с которой он столкнулся, была дряблая кожа. Для ее удаления потребовалось провести 3 операции. Однако после этих процедур он теперь доволен результатом.

Смотри видео, на котором Майкл Себти рассказывал о своем пути похудения:

Теперь, по словам Себти, он хочет заняться бодибилдингом, отмечая иронию усердной работы, чтобы набрать вес после того, как потерял большую часть двух лет, теряя его.

"Моя цель сейчас – полностью восстановить свое тело", – отмечает парень.

Последний совет от Майкла для тех, кто хочет начать собственное путешествие по снижению веса: верить в себя.

"Каждый раз, когда люди критикуют тебя, унижают – используй их как топливо для тренировок, топливо для достижения твоих целей", – подчеркивает он.

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