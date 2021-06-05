Майкл есть весил 201 килограмм. Он постоянно носил черную одежду, чтобы скрыть за ней свое тело. Более того: делал это и летом. И все потому, что всем хотелось смеяться над парнем. Но все изменилось!
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В недавнем эпизоде сериала "Абсолютно новый я" 24-летний Себти в подробностях рассказал о своем чудесном путешествии по снижению веса. Он поделился секретом, как удалось похудеть на 130 килограммов всего за 2 года. Майкл признался, что сначала черпал мотивацию с негатива, который окружал его в то время.
Так выглядел Майкл Себти до похудения / Скриншот с видео
"Люди, которые раньше меня критиковали, стали моим топливом во время тренировок", – говорит он.
На видео можно увидеть, как Себти занимается боксом, ездит на велосипеде и выполняет выпады. Но он не считает, что его резкое похудение вызвано именно физическими активностями или диетой. Вместо этого он придерживается более целостного взгляда.
"99% потери веса – это твой ум. Когда твой разум готов, похудеть не так уж и сложно", – отмечает он.
По словам Себти, когда килограммы начали таять, самым большим препятствием, с которой он столкнулся, была дряблая кожа. Для ее удаления потребовалось провести 3 операции. Однако после этих процедур он теперь доволен результатом.
Смотри видео, на котором Майкл Себти рассказывал о своем пути похудения:
Теперь, по словам Себти, он хочет заняться бодибилдингом, отмечая иронию усердной работы, чтобы набрать вес после того, как потерял большую часть двух лет, теряя его.
"Моя цель сейчас – полностью восстановить свое тело", – отмечает парень.
Последний совет от Майкла для тех, кто хочет начать собственное путешествие по снижению веса: верить в себя.
"Каждый раз, когда люди критикуют тебя, унижают – используй их как топливо для тренировок, топливо для достижения твоих целей", – подчеркивает он.
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И теперь ты знаешь, где можно и нужно черпать вдохновение для новых изменений. И использовать советы Майкла можно в любой сфере, за которую бы ты не брался. Айда становиться лучше версией себя вчерашнего, чтобы достичь желаемых результатов!