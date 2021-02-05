Том Харди дал жизнь двум легендарным злодеям из комиксов, Бейну с "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" и Венома из "Человека-паука". И каждый из них имел специальную диету и комплекс упражнений, чтобы набрать мышцы супергероя. Блогер Ассель Свид попробовал на себе диету и тренировку Тома Харди для роли Бейна. Смотри, что из этого вышло!

Источник: ютуб-канал Рассел Свида

Блогер и бодибилдер Ассель Свид традиционно бросает себе вызов. На этот раз он попытался питаться и тренироваться как Том Харди, когда он готовился к роли Бэйна. Айда смотреть, чем закончилась выходка парня!

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Питание Тома Харди для роли Бейна

По словам Свида, диета, которую выбрал Харди для борьбы с Бэтменом, состояла из 6 приемов пищи. На завтрак следует съесть 2 большие яйца и 4 яичных белка, 4 ломтика тоста, смесь фруктов и мед. Второй прием – фетиш-меню для любителей силы: мясо, брокколи и рис. И этому порадовался блогер.

"Это может показаться очень простой пищей, но, честно говоря, это одно из моих любимых блюд. Это типичная моя еда... Ее невозможно превзойти, особенно если правильно приготовить стейк", – рассказал Свид, не скрывая восторга.

Блогер признается, что нет ничего лучше стейка

После и непосредственно перед тренировкой нужно сделать коктейль из протеинового порошка, арахисового масла и бананов.

Если у вас проблемы с набором веса из-за того, что вам нужно употреблять много калорий, попробуйте добавлять арахисовое масло ко всем своим коктейлям. Так вы не только увеличите калорийность, но и сделаете коктейль вкуснее без увеличения объема принимаемой пищи,

– рекомендует блогер.

После тренировки нужно съесть курицу с коричневым рисом и брокколи перед пятым приемом пищи, состоящим из сэндвича с тунцом. На ужин – овсянка с отрубями, ложкой белкового порошка и черникой.

В целом получается 3000 калорий, 209 граммов белка и 445 граммов углеводов.

6-разовое питание в день должно поддерживать твой метаболизм и обеспечивать достаточно энергии для таких тренировок, которые выполняет Том Харди. Но с таким большим количеством калорий в меню эта диета скорее направлена ​​на набор веса. Поэтому нужно будет изрядно попотеть в зале, чтобы превратить лишнее на крепкий рельеф.

Смотри видео Асселя Свида, который попробовал себя в роли Тома Харди:

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Тренировка Тома Харди для роли Бейна

Том Харди не только хорошо и много питался, но и достаточно тренировался, чтобы достичь желаемого рельефа для съемок. Он выполнял силовые и эффективные упражнения, разделены по дням недели и группах мышц, которые нужно обработать.

Комплекс 1:

Жим штанги на наклонной скамье – 2 подхода по 10 – 15 повторений. Жим гантелей – 2 подхода по 10 повторений. Модифицированное подтягивания арки – 2 подхода по 10 повторений. Частичная становая тяга – 2 подхода по 10 повторений. Жим и толкания на полу – 2 подхода по 10 повторений. Подъем гантелей в стороны – 2 подхода по 10 повторений. Свободные кранчи – 2 подхода по 10 повторений.

Комплекс 2:

Подъем ног с гантелями – 2 подхода по 10 повторений. Приседания с полным диапазоном – 2 подхода по 10 повторений. Шаговые выпады – 2 подхода по 10 повторений (туда и обратно). Модифицированный подъем подколенного сухожилия – 2 подхода по 10 повторений. Сгибания рук со штангой сидя – 2 подхода по 10 повторений. Отжимания – 2 подхода по 10 повторений. Подъем ног в висе – 2 подхода по 10 повторений.

Комплекс 3:

Жим штанги лежа – 2 подхода по 10 повторений. 3-точечные отжимания – 2 подхода по 10 повторений. Подтягивание бок о бок – 2 подхода по 10 повторений. Тяга к перекладине – 2 подхода по 10 повторений. Подъем из двух пластин – 2 подхода по 10 повторений. Тяга стоя открытым хватом – 2 подхода по 10 повторений. Приседания на наклонной скамье – 2 подхода по 10 повторений.

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