Блогер попробовал диету и тренировки Тома Харди для роли Бейна: что из этого вышло
Том Харди дал жизнь двум легендарным злодеям из комиксов, Бейну с "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" и Венома из "Человека-паука". И каждый из них имел специальную диету и комплекс упражнений, чтобы набрать мышцы супергероя. Блогер Ассель Свид попробовал на себе диету и тренировку Тома Харди для роли Бейна. Смотри, что из этого вышло!
Источник: ютуб-канал Рассел Свида
Блогер и бодибилдер Ассель Свид традиционно бросает себе вызов. На этот раз он попытался питаться и тренироваться как Том Харди, когда он готовился к роли Бэйна. Айда смотреть, чем закончилась выходка парня!
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Питание Тома Харди для роли Бейна
По словам Свида, диета, которую выбрал Харди для борьбы с Бэтменом, состояла из 6 приемов пищи. На завтрак следует съесть 2 большие яйца и 4 яичных белка, 4 ломтика тоста, смесь фруктов и мед. Второй прием – фетиш-меню для любителей силы: мясо, брокколи и рис. И этому порадовался блогер.
"Это может показаться очень простой пищей, но, честно говоря, это одно из моих любимых блюд. Это типичная моя еда... Ее невозможно превзойти, особенно если правильно приготовить стейк", – рассказал Свид, не скрывая восторга.
Блогер признается, что нет ничего лучше стейка
После и непосредственно перед тренировкой нужно сделать коктейль из протеинового порошка, арахисового масла и бананов.
Если у вас проблемы с набором веса из-за того, что вам нужно употреблять много калорий, попробуйте добавлять арахисовое масло ко всем своим коктейлям. Так вы не только увеличите калорийность, но и сделаете коктейль вкуснее без увеличения объема принимаемой пищи,
– рекомендует блогер.
После тренировки нужно съесть курицу с коричневым рисом и брокколи перед пятым приемом пищи, состоящим из сэндвича с тунцом. На ужин – овсянка с отрубями, ложкой белкового порошка и черникой.
- В целом получается 3000 калорий, 209 граммов белка и 445 граммов углеводов.
6-разовое питание в день должно поддерживать твой метаболизм и обеспечивать достаточно энергии для таких тренировок, которые выполняет Том Харди. Но с таким большим количеством калорий в меню эта диета скорее направлена на набор веса. Поэтому нужно будет изрядно попотеть в зале, чтобы превратить лишнее на крепкий рельеф.
Смотри видео Асселя Свида, который попробовал себя в роли Тома Харди:
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Тренировка Тома Харди для роли Бейна
Том Харди не только хорошо и много питался, но и достаточно тренировался, чтобы достичь желаемого рельефа для съемок. Он выполнял силовые и эффективные упражнения, разделены по дням недели и группах мышц, которые нужно обработать.
Комплекс 1:
- Жим штанги на наклонной скамье – 2 подхода по 10 – 15 повторений.
- Жим гантелей – 2 подхода по 10 повторений.
- Модифицированное подтягивания арки – 2 подхода по 10 повторений.
- Частичная становая тяга – 2 подхода по 10 повторений.
- Жим и толкания на полу – 2 подхода по 10 повторений.
- Подъем гантелей в стороны – 2 подхода по 10 повторений.
- Свободные кранчи – 2 подхода по 10 повторений.
Комплекс 2:
- Подъем ног с гантелями – 2 подхода по 10 повторений.
- Приседания с полным диапазоном – 2 подхода по 10 повторений.
- Шаговые выпады – 2 подхода по 10 повторений (туда и обратно).
- Модифицированный подъем подколенного сухожилия – 2 подхода по 10 повторений.
- Сгибания рук со штангой сидя – 2 подхода по 10 повторений.
- Отжимания – 2 подхода по 10 повторений.
- Подъем ног в висе – 2 подхода по 10 повторений.
Комплекс 3:
- Жим штанги лежа – 2 подхода по 10 повторений.
- 3-точечные отжимания – 2 подхода по 10 повторений.
- Подтягивание бок о бок – 2 подхода по 10 повторений.
- Тяга к перекладине – 2 подхода по 10 повторений.
- Подъем из двух пластин – 2 подхода по 10 повторений.
- Тяга стоя открытым хватом – 2 подхода по 10 повторений.
- Приседания на наклонной скамье – 2 подхода по 10 повторений.
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Ну что же, ты тоже можешь попробовать питаться и тренироваться как Том Харди. Кто знает, возможно, в следующий раз в "Темном рыцаре" будешь сниматься именно ты?
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