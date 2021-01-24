Блогер спробував виконати складні вправи з тіктоку за 1 день: дивися, що з цього вийшло

Блогер Стен Брауні уже звик робити дивні речі, щоб створювати фітнес-контент у мережі. Тому ми не подивовані, що він взявся за перевірку складних челенджів у тіктоку. Дивися на Men 24, чим закінчилося виконання божевільних вправ цим хлопцем!

Щоб не було надто нудно, Стен Брауні покликав на підмогу свого колегу Ар'єна Альберса. А ще він закликав своїх підписників зробити те ж саме. Але ми б не дуже поспішали. Спочатку глянь на Men 24, як блогер виконував ці вправи з тіктоку.

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Відразу ж зазначимо, що Стен Брауні – не здихля. Тож для нього виконання цих божевільних челенджів спочатку здалося чимось вкрай простим. Але таким було перше враження. Те, що відбувалося далі, хлопцеві не надто сподобалося. А нам припало до душі. То ж не ми там страждаємо біля перекладин…

Спочатку він вирішив повторити виконання відразу ж 9 не надто простих вправ на перекладині.

"Я думаю, ми можемо це зробити!", – зауважив Брауні.

І, знаєш, вони з Ар'єном дійсно впоралися з цим першим завданням. Практика підтягування таки дала про себе знати. Цей челендж дався їм порівняно просто.

Дивися відео з усіма челенджами, які виконували хлопці:

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Наступне випробування з зірочкою. Під час його виконання двоє людей висять на перекладини: перший повинен зняти кенгурушку та передати своєму напарникові, який потім повинен одягнути її. Усе це робиться, висячи на перекладині. Хлопці впоралися з цим челенджем теж. Але зізналися, що його було складніше виконати, якщо порівнювати з попереднім.

Серед інших челенджів, відтискання на одному пальці (воно вимагає величезного контролю та настільки ж болісне, як здається), стрибки у довжину через довжелезний ряд пластикових стаканчиків, виконання "чарівного відтискання", утримуючи в повітрі 3 цеглини.

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