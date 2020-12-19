Брюс Лі відомий на весь світ надприродними фізичними можливостями власного тіла. Одна із них – уміння віджиматися на пальцях рук. Ми на Men 24 пропонуємо кинути собі виклик, і спробувати виконати вправу справжньої легенди бойових мистецтв Брюса Лі.

Ви повинні молитися не про легке життя, а про силу, щоб витримати важке життя,

– говорив Брюс Лі.

Тож годі шкодувати себе. Якщо ти можеш щось уявити – ти можеш це зробити. А Men 24 розповість тобі, як повторити віджимання легендарного Брюса Лі.

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Як навчитися віджиматися як Брюс Лі?

Спочатку слід зробити для себе певну перевірку. Ти ж не хочеш поламати пальці з першого ж підходу, правда? Тож ляж животом на підлогу. А тепер вистав руки вперед так, наче ти збираєшся віджиматися на пальцях. І пробуй трішки підняти свій корпус. Під час цього не варто робити різких рухів. Зберігай спокій і пам'ятай, що тебе ніхто не підганяє.

Тренуй пальці

Тебе дивує цей пункт? А нас зовсім ні. Адже у віджиманні на пальцях важливі не лише твої біцепси. Основне навантаження на себе беруть саме пальці. Тож твоя задача – прокачати їх.

Для цього ми рекомендуємо використовувати еспандер або плоскогубці. За їх допомогою ти тренуватимеш силу хвату. А робити це варто будь-де. Наприклад, під час читання або перегляду фільмів, роботи або прогулянки.

Будь наполегливим

Якщо ти впорався з фізичною формою, потрібно потурбуватися про духовну. Тобі потрібно звикнутися з думкою, що виходитиме не зразу. Що буде боляче. Що тіло відмовлятиметься, а розум уперто не розумітиме, навіщо ти за це все взявся. Тож твоя задача – не зійти зі шляху на півдорозі.

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Приділяй виконанню цієї вправи кожен день. Кожне твоє завтра показуватиме, що ти удосконалюєшся та можеш значно більше, ніж ти думав. І це мотивуватиме тебе рухатися далі.

Не змушуй себе

Якщо твої пальці почнуть бентежити тебе, зупинися, поки знову не почуватимешся добре. Пам'ятай про те, що зламані пальці не дозволять тобі досягнути бажаного результату. Тож дай своєму тілу час, не пропускай тренування, домагайся прогресу. І через кілька місяців ти зможеш віджиматися як Брюс Лі.

Ми віримо в тебе. Тож не здавайся та доведи, що цей виклик тобі по зубах!

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