Ясна річ, що усе це він зняв на відео. Воно й не дивно, адже наш герой не просто кидає божевільні виклики, а й показує своїм підписникам, чи реально з ними впоратися.

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Відразу ж зауважимо, що намагатися відтворити щось подібне не варто. Цілком імовірно, що твоє тіло не готове до такої кількості фізичних навантажень!

Лукас зауважує, що це буде довгий день, додаючи, що сподівається виконати всі 1000 повторень усього за 12 годин.

"Якщо я робитиму 100 повторень на годину, я виконаю це за 10 годин, тож це і буде метою. Але я вже почуваюся досить стомленим", – зізнається наш герой.

Коли він досягає середини та завершує своє 500 повторення, Лукас пояснює, що біль у трицепсі, який постійно наростає, робить це завдання складнішим. Після 700 повторення, коли залишилося всього 300, кожен наступний підхід займає усе більше часу та сил. Тож виконати 1000 відтискань за 10 годин – радше мрія, ніж реальність.

"Мені здається, що я більше не використовую свої груди, я буквально відчуваю, що з якоїсь причини я використовую лише свої трицепси", – говорить він.

Щойно Лукас досягнув свого 1000 відтискання, перше, що він робить, – викладає на перевантажені трицепси лід.

Попри сумніви, він досягнув своєї мети усього за 8 годин. Але після кількох днів відпочинку Лукас дійшов до висновку, що є значно кращі способи наростити силу або м'язи.

Дивися, як фітнес-блогер Лукас робив 1000 відтискань за 24 години:

"Я думаю, що для мене не було необхідно робити 1000 відтискань за 24 години, щоб побачити результати. Насправді я не знаю, чи дійсно я отримав хоч якісь результати", – зізнається він.

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Інших він закликає так не робити. Варто давати собі час на відновлення. І лише після цього можна повертатися до фізичної активності. В інакшому випадку можна випасти з тренувального процесу не на один тиждень.