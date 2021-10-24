Ясна річ, що усе це він зняв на відео. Воно й не дивно, адже наш герой не просто кидає божевільні виклики, а й показує своїм підписникам, чи реально з ними впоратися.
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Лукас зауважує, що це буде довгий день, додаючи, що сподівається виконати всі 1000 повторень усього за 12 годин.
"Якщо я робитиму 100 повторень на годину, я виконаю це за 10 годин, тож це і буде метою. Але я вже почуваюся досить стомленим", – зізнається наш герой.
Коли він досягає середини та завершує своє 500 повторення, Лукас пояснює, що біль у трицепсі, який постійно наростає, робить це завдання складнішим. Після 700 повторення, коли залишилося всього 300, кожен наступний підхід займає усе більше часу та сил. Тож виконати 1000 відтискань за 10 годин – радше мрія, ніж реальність.
"Мені здається, що я більше не використовую свої груди, я буквально відчуваю, що з якоїсь причини я використовую лише свої трицепси", – говорить він.
Щойно Лукас досягнув свого 1000 відтискання, перше, що він робить, – викладає на перевантажені трицепси лід.
Попри сумніви, він досягнув своєї мети усього за 8 годин. Але після кількох днів відпочинку Лукас дійшов до висновку, що є значно кращі способи наростити силу або м'язи.
Дивися, як фітнес-блогер Лукас робив 1000 відтискань за 24 години:
"Я думаю, що для мене не було необхідно робити 1000 відтискань за 24 години, щоб побачити результати. Насправді я не знаю, чи дійсно я отримав хоч якісь результати", – зізнається він.
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Інших він закликає так не робити. Варто давати собі час на відновлення. І лише після цього можна повертатися до фізичної активності. В інакшому випадку можна випасти з тренувального процесу не на один тиждень.