Понятное дело, что все это он снял на видео. Оно и неудивительно, ведь наш герой не просто бросает сумасшедшие вызовы, но и показывает своим подписчикам, реально ли с ними справиться.

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Сразу же заметим, что пытаться воспроизвести нечто подобное не стоит. Вполне, вероятно, что твое тело не готово к такому количеству физических нагрузок!

Лукас отмечает, что это будет долгий день, добавляя, что надеется выполнить все 1000 повторений всего за 12 часов.

"Если я буду делать 100 повторений в час, я выполню это за 10 часов, и это и будет целью. Но я уже чувствую себя довольно уставшим", – признается наш герой.

Когда он достигает середины и завершает свое 500 повторения, Лукас объясняет, что боль в трицепсе, которая постоянно нарастает, делает эту задачу сложнее. После 700 повторения, когда осталось всего 300, каждый следующий подход занимает все больше времени и сил. Поэтому выполнить 1000 отжиманий за 10 часов – скорее мечта, чем реальность.

"Мне кажется, что я больше не использую свою грудь, я буквально чувствую, что по какой-то причине я использую только свои трицепсы", – говорит он.

Как только Лукас достиг своего 1000 отжиманий, первое, что он делает, – выкладывает на перегруженные трицепсы лед.

Несмотря на сомнения, он достиг своей цели всего за 8 часов. Но после нескольких дней отдыха Лукас пришел к выводу, что есть значительно лучшие способы нарастить силу или мышцы.

Смотри, как фитнес-блогер Лукас делал 1000 отжиманий за 24 часа:

"Я думаю, что для меня не было необходимо делать 1000 отжиманий за 24 часа, чтобы увидеть результаты. На самом деле я не знаю, действительно ли я получил хоть какие-то результаты", – признается он.

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