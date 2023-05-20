І називається воно – The Icon. Спроєктувала судно компанія BMW. Офіційний партнер Каннського кінофестивалю з минулого року, німецький автовиробник скористався цим двотижневим періодом, щоб представити не просто концепт, а довгострокову мету: заохотити перехід до більш стійкої мобільності на воді. І все це за допомогою нового, дуже розкішного засобу пересування.

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Витончена й елегантна яхта

Завдяки досвіду компанії Tyde, яка займається будівництвом човнів, BMW розробила витончений і елегантний електричний човен, здатний розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 55 кілометрів/годину) і мати запас ходу в 50 морських миль (трохи менш як 100 кілометрів).



BMW представила футуристичну яхту Icon / Фото Enes Kucevic​

Коли бачиш точений профіль The Icon неподалік від суперяхт, припаркованих за кілька кроків від сходів Палацу фестивалів, то думаєш, що німецький гігант поставив перед собою серйозну мету. І ставиш собі питання, на яку клієнтуру націлений цей високотехнологічний шатл сьогодні.

Цей човен був розроблений як альтернатива коротким щоденним поїздкам. Недалеко звідси ми маємо приклад гелікоптерних подорожей між Ніццою та Монако, які, очевидно, не є сталим видом транспорту,

– розповідає Йенс Тімер, старший віцепрезидент BMW по роботі з клієнтами та брендами.

Керівник додає, що The Icon може стати альтернативою тендерам – човнам, які обслуговують великі яхти, що стоять біля берегів. Водночас він менше забруднюватиме довкілля.



BMW представила футуристичну яхту Icon / Фото Enes Kucevic​

На презентації The Icon співзасновник Tyde Крістоф Баллін наголосив на бажанні його компанії та німецького автовиробника створити щось "захоплююче і привабливе", що є не просто невеликою розкішною яхтою, а може стати моделлю для майбутнього електромобільності на воді.

Приклад, який спирається, зокрема, на головну інновацію, натхненну гоночними яхтами: підводні крила. Це крила, розміщені під човном, які на певній швидкості піднімають корпус човна над рівнем води, обмежуючи опір тертя і, таким чином, заощаджуючи енергію. Саме завдяки підводним крилам, а також двом електродвигунам (136 кінських сил) і шести батареям BMW i3 (240 кілоВатів на годину), The Icon досягає вищезгаданих характеристик.



BMW представила футуристичну яхту Icon / Фото Enes Kucevic​

Сміливий дизайн, що привертає увагу

Сміливість проєкт BMW відображена в дивовижному дизайні цього електричного човна нового покоління, який має форму призми і завжди спрямований до пасажирів. Коли ти підіймаєшся на борт, ти відчуваєш себе так, ніби перебуваєш у холі розкішного готелю. Але з постійним видом на море.

Фактично, весь інтер'єр витриманий у синьо-зеленому кольорі даху The Icon, з різними відтінками на килимі, стінах та меблях. Це спосіб нагадати про чисті води Середземного моря та інших морів, – пояснює Хольгер Хампф, керівник Designworks, дочірньої компанії BMW Group, яка розробила дизайн The Icon, – і стати одним цілим з навколишнім середовищем.



BMW представила футуристичну яхту Icon / Фото Enes Kucevic​

Більшість яхт навколо нас сьогодні мають дуже мало вікон, тому в каютах ви не можете бачити зовні. Проблема в тому, що більшу частину часу, коли ви плаваєте на цих човнах, ви повинні бути всередині, тому ми хотіли переосмислити цей простір, зробити його нескінченним,

– зазначає Хампф у розмові.

У результаті сидіння, встановлені в човні, можуть обертатися на 360 градусів, що дозволяє на 100% насолоджуватися краєвидом. Деякі меблі вкриті дзеркалами, які сприяють умиротвореній атмосфері просторої каюти The Icon, відбиваючи воду та її брижі. Бонус: на додаток до скляних ілюмінаторів у стелі, щоб милуватися небом і хмарами, можна відкрити кілька вікон у даху.



BMW представила футуристичну яхту Icon / Фото Enes Kucevic​

Елегантна і мінімалістична, The Icon також містить інтуїтивно зрозумілий цифровий інтерфейс, який об'єднує всі навігаційні екрани і елементи управління човна. Все це відображається на 32-дюймовому екрані з роздільною здатністю 6K, що відображає бачення BMW розкоші, орієнтованої на майбутнє.

Бренд також звернувся до Ганса Циммера з проханням створити ексклюзивний саундтрек, "спокійний і позачасовий", за словами дворазового лауреата премії "Оскар". Результатом стала унікальна акустика та загальний розкішний і спокійний досвід.



BMW представила футуристичну яхту Icon / Фото Enes Kucevic​

Тож незабаром ми можемо побачити човни BMW, які курсують Французькою Рив'єрою навесні та влітку, щоб перевезти знаменитостей та великі гроші з Каннського кінофестивалю на Гран-прі Монако, хто знає.

Але німецький виробник також хоче розвивати електромобільність на воді у великих річкових містах по всьому світу та надихнути цілий сектор на розробку рішень без викидів, орієнтованих на дуже заможне населення (і встановити більше зарядних станцій у портах).

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Тим часом Icon вже готовий до виробництва, а книга замовлень BMW відкрита. Залишається загадкою: вартість човна, яку німецький виробник наразі не повідомляє.