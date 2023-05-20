И называется оно – The Icon. Спроектировала судно компания BMW. Официальный партнер Каннского кинофестиваля с прошлого года, немецкий автопроизводитель воспользовался этим двухнедельным периодом, чтобы представить не просто концепт, а долгосрочную цель: поощрить переход к более устойчивой мобильности на воде. И все это с помощью нового, очень роскошного средства передвижения.

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Изящная и элегантная яхта

Благодаря опыту компании Tyde, занимающейся строительством лодок, BMW разработала изящную и элегантную электрическую лодку, способную развивать скорость до 30 узлов (около 55 километров/час) и запас хода в 50 морских миль (чуть менее 100 километров).



BMW представила футуристическую яхту Icon / Фото Enes Kucevic

Когда видишь точеный профиль The Icon неподалеку от суперяхт, припаркованных в нескольких шагах от лестницы Дворца фестивалей, то думаешь, что немецкий гигант поставил перед собой серьезную цель. И задаешь себе вопрос, на какую клиентуру нацелен этот высокотехнологичный шаттл сегодня.

Эта лодка была разработана как альтернатива коротким ежедневным поездкам. Недалеко отсюда мы имеем пример вертолетов между Ниццей и Монако, которые, очевидно, не являются постоянным видом транспорта,

– рассказывает Йенс Тимер, старший вице-президент BMW по работе с клиентами и брендами.

Руководитель добавляет, что The Icon может стать альтернативой тендерам – лодкам, обслуживающим большие яхты, стоящие у берегов. В то же время он будет меньше загрязнять окружающую среду.



BMW представила футуристическую яхту Icon / Фото Enes Kucevic

На презентации The Icon соучредитель Tyde Кристоф Баллин отметил желание его компании и немецкого автопроизводителя создать что-то "увлекательное и привлекательное", что есть не просто небольшой роскошной яхтой, а может стать моделью для будущей электромобильности на воде.

Пример, опирающийся, в частности, на главную инновацию, вдохновленную гоночными яхтами: подводные крылья. Это крылья, расположенные под лодкой, которые на определенной скорости поднимают корпус лодки над уровнем воды, ограничивая сопротивление трению и, таким образом, экономя энергию. Именно благодаря подводным крыльям, а также двум электродвигателям (136 лошадиных сил) и шести батареям BMW i3 (240 киловатт в час), The Icon достигает вышеупомянутых характеристик.



BMW представила футуристическую яхту Icon / Фото Enes Kucevic

Смелый дизайн, привлекающий внимание

Смелость проекта BMW отражена в удивительном дизайне этой электрической лодки нового поколения, которая имеет форму призмы и всегда направлен к пассажирам. Когда ты поднимаешься на борт, ты чувствуешь себя так, будто находишься в холле роскошной гостиницы. Но с постоянным видом на море.

Фактически, весь интерьер выдержан в сине-зеленом цвете крыши The Icon, с разными оттенками на ковре, стенах и мебели. Это способ напомнить о чистых водах Средиземного моря и других морей, – объясняет Хольгер Хампф, руководитель Designworks, дочерней компании BMW Group, разработавшей дизайн The Icon, – и стать одним целым с окружающей средой.



BMW представила футуристическую яхту Icon / Фото Enes Kucevic

Большинство яхт вокруг нас сегодня очень мало окон, поэтому в каютах вы не можете видеть снаружи. Проблема в том, что большую часть времени, когда вы плаваете на этих лодках, вы должны быть внутри, поэтому мы хотели переосмыслить это пространство, сделать его бесконечным,

– отмечает Хампф в разговоре.

В результате сиденья, установленные в лодке, могут вращаться на 360 градусов, что позволяет на 100% наслаждаться видом. Некоторая мебель покрыта зеркалами, которые способствуют умиротворенной атмосфере просторной каюты The Icon, отражая воду и ее рябь. Бонус: вдобавок к стеклянным иллюминаторам в потолке, чтобы любоваться небом и облаками, можно открыть несколько окон в крыше.



BMW представила футуристическую яхту Icon / Фото Enes Kucevic

Элегантная и минималистичная, The Icon также содержит интуитивно понятный цифровой интерфейс, который объединяет все навигационные экраны и элементы управления лодки. Все это отображается на 32-дюймовом экране с разрешением 6K, отражающим видение BMW роскоши, ориентированной на будущее.

Бренд также обратился к Гансу Циммеру с просьбой создать эксклюзивный саундтрек, "спокойный и вневременной", по словам двукратного лауреата премии "Оскар". Результатом стала уникальная акустика и общий роскошный и спокойный опыт.



BMW представила футуристическую яхту Icon / Фото Enes Kucevic

Вскоре мы можем увидеть лодки BMW, которые курсируют по Французской Ривьере весной и летом, чтобы перевезти знаменитостей и большие деньги с Каннского кинофестиваля на Гран-при Монако, кто знает.

Но немецкий производитель тоже хочет развивать электромобильность на воде в крупных речных городах по всему миру и вдохновить целый сектор на разработку решений без выбросов, ориентированных на зажиточное население (и установить больше зарядных станций в портах).

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Тем временем Icon уже готов к производству, а книга заказов BMW открыта. Остается загадкой: стоимость лодки, которую немецкий производитель пока не сообщает.