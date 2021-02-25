В BMW Motorrad есть несколько причудливых жемчужин в своем каталоге. Например, R80R Mystic начала 90-х. Строя один из последних 2-клапанных боксеров до того, как на смену пришел 4-клапанный "1100", Mystic объединил некоторые из новейших технологий BMW в эстетику "заводской нестандартности", которая не очень понравилась всем.

Выпущенный в версиях R80 и R100 (в зависимости от страны), Mystic был своего рода дорожной версии приключенческого R100GS. Он позаимствовал у GS бак, сидения и массивный маятник Paralever, и у него были бескамерные колеса со спицами 18F / 17R. Но в нем были и некоторые ретро-штрихи – например, старые "арахисовые" клапанные крышки BMW, хромированная фара и часы.

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Так что, хотя в стандартной комплектации байк немного странный, у него отличная основа для нестандартной работы. Именно поэтому 86 Gear Motorcycles из Варшавы, Польша, выбрали его для этого проекта.



Мастера из 86 Gear сильно попотели, чтобы удовлетворить пожелания клиента

Заказчику нужен был надежный классический 2-клапанный двигатель BMW с пневмогидравлической головкой с лучшими техническими решениями, такими как колеса со спицами и задняя подвеска Paralever. Выбор был ограничен линейкой GS или моделью Mystic,

– говорит представитель салона Александр Ильцевич.

Под руководством основателя Кристиана Бусень компания 86 Gear приобрела R80R Mystic 1994 года и приступила к доказательству того, насколько большой потенциал у этого мотоцикла. Благодаря модернизированному топливном баку 80-х годов и множеству тонких обновлений этот скремблер не только красивый, но и по-настоящему крутой.



Основой проекта стал мотоцикл BMW R80R Mystic 1994

Во-первых, это уже не R80. 86 Gear разобрали двигатель и модернизировали его комплектом 1070 кубических сантиметров от Siebenrock, асимметричным распределительным валом, полированными портами и клапанами, а также восстановленными головками. Выхлопы проходят через пару фильтров K&N со стандартными глушителями Spark, подобранными по индивидуальному заказу.



Выхлопная система имеет несколько фильтров K&N со стандартными глушителями Spark

Байк тоже был перемонтирован с помощью Motogadget mo.unit Blue, спрятанного под баком. Также обновили регулятор, и отремонтировали стартер. 86 Gear выбрали толстую гелевую батарею, потому что их клиент хотел, чтобы великий боксер каждый раз заводился, даже если он стоял.



После модернизации байк развивает 85 лошадиных сил

Теперь, когда Mystic развивает мощность около 85 лошадиных сил, 86 Gear решили обновить передние тормоза OEM Brembo, добавив новые диски, а также органы управления тормозами и сцеплением KustomTech.

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Клиент 86 Gear хотел, чтобы байк был выше, поэтому они установили длиннее амортизатор YSS сзади. Стандартные вилки сохраняют верность периоду, но они были перестроены и модернизированы внутри, с новым набором прогрессивных пружин. Стандартные колеса идеально подходили к брифу, поэтому их просто перекрасили в черный цвет и обули в шины Dunlop Trailmax 58.

Этот боксер 90-х также обладает обманчивой атмосферой ресто-мода, благодаря разумной замене резервуаров. Компания 86 Gear установила устройство 90-х годов, изменив тоннель, чтобы не только соответствовать раме, но и оставить место для электронных компонентов. На нем новые блестящие круглые знаки BMW.



Байк украшен блестящими круглыми знаками BMW

Подрамник и сиденья на самом деле не совсем подходили для Mystic из коробки, поэтому команде пришлось внести определенные серьезные изменения. Теперь все идеально сочетается со встроенным задним светодиодным освещением от Highsider и системой разблокировки сиденья, которая использует главный ключ байка. Номерной знак расположен на специально изготовленном боковом кронштейне, прикрепленном к маятнику.

Спереди можно увидеть светодиодную фару, новые тройники от Sport-Evolution и регулируемые подняты клипсы от ABM. Зеркала на конце руля – от Highsider, спидометр и переключатели – части Motogadget, а проводка кабины проходит внутри руля.



Спидометр и переключатели – части Motogadget

Окончательная схема окраски поразительная и минимальная – простой лак на матовом черном цвете по запросу клиента. Но общие отделочные работы над этим проектом были сложными. Рама, маятник и двигатель были покрыты черной краской, все детали из сплава были отполированы, а мелкие металлические детали, подверженные коррозии, были хромированные или оцинкованные.



По заказу клиента байк просто покрыт лаком на черном матовом цвете

Этот красивый скремблер, который получил название "71-я передача" (так 86 Gear нумеруют их сборки), является свидетельством того, насколько хорошо может выглядеть Mystic.

Все фото Bartek Zaranek