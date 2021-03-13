Чемпіон UFC у напівважкій вазі Джон Джонс неухильно працює над тим, щоб дебютувати у суперважкій вазі. У відео, опублікованому у твітері, Джон показав, як він набирає силу. Спортсмен тренується для досягнення статусу суперважкої ваги. А на цьому відео він виконує 5 присідань Зерхера. Не намагайся повторити це самостійно без нагляду тренера!

Ми знову попереджаємо, що відтворити тренування Джона Джонса зовсім не обов'язково. Ну хіба ти вже вирішиш завтра податися у бійці UFC у суперважкій вазі. Якщо ж серйозно, то божевільна сила та наполегливість спортсмена викликають непідробний захват.

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"Запам'ятайте мої слова, врешті-решт, у мене буде цей пояс на талії (чемпіона у суперважкій вазі – Men 24). Немає ніякого поспіху. Я просто продовжу будувати своє тіло, я зосереджуся на тому, щоб зробити всі правильні речі за межами октагона, і, сподіваюся, одного разу компанія побачить у мені більше цінності", – написав він у наступному твіті.

The current champion is 38, I’m only 33, Mark my words eventually I will have that belt around my waist. There’s no rush. I’ll just keep building my body, I’ll focus on doing all the right things outside of the octagon, and hopefully one day the company will see more value in me. https://t.co/zAZQV7fE5b — BONY (@JonnyBones) March 10, 2021

Тренер Ебенезер Самюел каже, що присідання Зерхера надзвичайно складна вправа. Тобі потрібно тримати штангу у згинах ліктів (це може бути дуже болісно), і, утримуючи її там, ти дійсно кидаєш виклик своєму корпусу та м'язам середньої частини спини, щоб залишатися стабільним під час присідань.

Дивися, як Джон Джонс виконував присідання Зерхера:

Old dog in the yard showing what grown man strength looks like. pic.twitter.com/DGPu4Dl5gG — BONY (@JonnyBones) March 10, 2021

"Почни з легкого варіанту присідань, тому що до нього потрібно звикнути. У тебе буде більше тиску з боку ваги, щоб тримати груди вгорі під час присідань. Це не те присідання, з яким можна загравати, якщо ти новачок у присіданнях", – додав він.

Порада від професіонала: якщо ти намагаєшся виконати присідання Зерхера самостійно, одягни при цьому худі з довгими рукавами. Шкіра у внутрішній зоні ліктів буде тобі надзвичайно вдячна.

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

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