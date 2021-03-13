Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс неуклонно работает над тем, чтобы дебютировать в супертяжелом весе. В видео, опубликованном в твиттере, Джон показал, как он набирает силу. Спортсмен тренируется для достижения статуса супертяжелого веса. На этом видео он выполняет 5 приседаний Зерхера. Не пытайся повторить это самостоятельно без присмотра тренера!

Мы снова предупреждаем, что воспроизвести тренировки Джона Джонса вовсе не обязательно. Ну разве ты решишь завтра податься в бойц ы UFC в супертяжелом весе. Если же серьезно, то безумная сила и настойчивость спортсмена вызывают неподдельный восторг.

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"Запомните мои слова, в конце концов, у меня будет этот пояс на талии (чемпиона у супертяжелом весе – Men 24). Нет никакой спешки. Я просто продолжу строить свое тело, я сосредоточусь на том, чтобы сделать все правильные вещи за пределами октагона, и, надеюсь, однажды компания увидит во мне больше ценности", – написал он в следующем твите.

Действующему чемпиону 38 лет, мне всего 33 года, запомните мои слова, в конце концов, у меня будет этот пояс на талии. Нет спешки. Я просто продолжу строить свое тело, я сосредоточусь на том, чтобы делать все правильно за пределами восьмиугольника, и, надеюсь, однажды компания увидит во мне больше ценности. https://t.co/zAZQV7fE5b - BONY (@JonnyBones) 10 марта 2021 г.

Тренер Эбенезер Самюэль говорит, что приседания Зерхера чрезвычайно сложное упражнение. Тебе нужно держать штангу в сгибах локтей (это может быть очень болезненно), и, удерживая ее там, ты действительно бросаешь вызов своему корпусу и мышцам средней части спины, чтобы оставаться стабильным во время приседаний.

Смотри, как Джон Джонс выполнял приседания Зерхера:

Старая собака во дворе показывает, на что похожа сила взрослого человека. pic.twitter.com/DGPu4Dl5gG - BONY (@JonnyBones) 10 марта 2021 г.

"Начни с легкого варианта приседаний, потому что к нему нужно привыкнуть. У тебя будет больше давления со стороны веса, чтобы держать грудь вверху во время приседаний. Это не то приседание, с которым можно заигрывать, если ты новичок в приседаниях", – добавил он.

Совет от профессионала: если ты пытаешься выполнить приседания Зерхера самостоятельно, надень при этом худи с длинными рукавами. Кожа на внутренней зоне локтей будет тебе очень благодарна.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!