Деякі люди схильні закриватися від інших, адже бояться критики та засудження. Невпевненим людям складно довіряти іншим. Вони постійно страждають через свою низьку самооцінку.

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Ба більше, такі люди не впевнені у своїх здібностях. І це може вкрай негативно вплинути на можливість ними досягати поставлених цілей. Про успіх узагалі мови бути не може. Спробуймо разом визначити, чи вистачає тобі впевненості по життю.

1. Тобі потрібне схвалення

Невпевнені у собі люди відчувають постійну потребу схвалення своєї цінності. Такі люди намагаються отримати похвальну оцінку як себе, так і своєї роботи. Вони часто залежні від лайків, коментарів. І почуваються щасливими лише тоді, коли отримують компліменти.

2. Ти надто чутливий

Такі особистості дуже борються з критикою. А все тому, що вони все беруть надто близько до серця. Будь-яка репліка може похитнути їхній світ. Буквально вщент розбивати самооцінку й особистість. У таких випадках можуть нахлинути хвилі неконтрольованих емоцій: від люті та гніву до плачу та розпачу і навпаки.

3. Ти прагнеш перфекціонізму

Такі люди постійно прагнуть здатися ідеальними перед іншими. Вони дуже невпевнені у своїх недоліках та вадах. Тому намагаються відводити від них увагу, акцентуючи лише на перевагах. Іноді вони стають буквально одержимими ідеєю досягнення перфекціонізму. Це може не надто позитивно вплинути на їхнє життя та стосунки з іншими.



Ти завжди і у всьому прагнеш до ідеалу / Фото halayalex

4. Порівнюєш себе з іншими

Такі люди часто порівнюють себе з іншими та зосереджуються на тому, що інші роблять правильно. Вони відчувають, що підвели себе, коли порівнюють здібності з іншими. А ще дивляться на досягнення інших замість власних. Ба більше, буквально потопають у соромі та збентеженні через те, що недостатньо хороші.

5. Не можуть довіряти іншим

Таким людям важко довіряти іншим. Вони бояться оголяти душу перед іншими. А все тому, що вони вкрай вразливі та не хочуть бути скривдженими. Тому вони вирішують залишатися на сторожі. Але такий підхід не приносить їм користі. Адже вони навіть не можуть побудувати стосунки та відносини. А все тому, що мають страх бути скривдженими.

6. Надто багато думаєш

Невпевнені люди надто багато думають. Вони буквально потопають у різних думках і сильно хвилюються через ситуацію ще до того, як вона взагалі сталася. Це призводить до надмірного занепокоєння та тривожності.



Думки іноді тебе буквально з'їдають / Фото wayhomestudio

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