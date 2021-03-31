Мочеполовые органы мужчин биологически обустроены так, что их носитель должен заботиться, чтобы избегать и перегрева, и переохлаждение паховой зоны. А вот доступ воздуха как раз надо обеспечить достаточный.

Это нужно не только для того, чтобы не возникали проблемы с эректильной, репродуктивной, мочеиспускательной функциями. Но и для психологического спокойствия и уверенности. Вот почему для мужчины важно правильно подбирать нижнее белье.

Полезные советы Из какой ткани выбрать нижнее белье для мужчины: варианты на каждый день и для занятий спортом

Богатый ли у мужчины выбор трусов

В принципе, да. Видов мужских трусов несколько.

Семейные трусы – возможно, самые распространенные. Они достаточно свободные и несколько напоминают шорты. Традиционно "семейки" делают из хлопка, часто и с примесями синтетики.

Слипы – близки к плавкам, полностью закрывают ягодицы сзади, и прикрывают необходимое спереди. Сейчас их делают в основном из синтетических тканей, которые обтягивают тело и быстро высыхают.

Боксеры – эти трусы очень популярны во всем мире. Они напоминают шорты, но имеют спереди специальное углубление для удобного расположения гениталий (это и есть причина их популярности).

Брифы – появились где-то в 1930-х в Америке под названием "джок-шорты". Они похожи на слипы по форме, но имеют углубление для гениталий, как в боксерах. Это сделало их очень популярным бельем среди молодежи.

Хипсы – сравнительно новая тенденция в трусовой моде. По форме они похожи на боксеры, но очень короткие. А еще хипсы имеют заниженную талию. Это, скорее, не повседневные трусы, а спортивный атрибут.



Для сравнения – брифы, шорты и боксеры в одном фото / Коллаж 24 канала

Какие мужские трусы – наименее вредные

Брифы – и да, и нет

С тех пор как на рынке появились трусы с углублением для гениталий, ученые и не очень люди спорят, полезно это для мужского здоровья, а может – вредно.

Часть дипломированных специалистов убеждены, что такое белье нарушает процесс выработки сперматозоидов и может стать причиной бесплодия (так как брифы повышают температуру мужских половых органов).

Другая группа врачей доказывает, что брифы никакого существенного влияния на выработку спермы не оказывают. И даже положительно влияют на некоторые воспалительные процессы.

Так или иначе, сегодня изготовленные из натуральных тканей брифы врачи таки в основном признают безопасными. Даже для ежедневного использования.

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Но лучше иметь в гардеробе боксеры и шорты

Ученые в США провели тщательное исследование (его результаты опубликованы в журнале Human Reproduction в августе 2018). Они проанализировали данные 656 мужчин в возрасте от 18 до 56 лет в период с 2000 по 2017.

Те мужчины обращались к врачам за помощью в борьбе с бесплодием . В процессе лечения исследователи спрашивали и о нижнем белье, которому отдавали предпочтение респонденты. И пришли к важному выводу.

У мужчин носивших боксеры и шорты мужчин концентрация сперматозоидов была выше на 25%, а количество на 17%, чем у тех, кто любил трусы любого другого вида.