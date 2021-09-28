Пара проводить разом тренування. Але цього разу Едді Голл заводить Андре на свою територію. Усе для того, щоб співак відчув на собі, як тренуються стронгмени.

Варте уваги Український прапор замайорить на Місяці: деталі місії Spacebit за підтримки Nemiroff у 2022 році

Попспівак зазіхнув на звання стронгмена

Вони розминаються на похилій лаві, щоб розігріти м'язи.

"Я так боюся стати великим", – зізнається Андре.

Після легкої розминки Голл і його команда запевняють Андре, що, якщо він не їсть достатньо, щоб набрати вагу та м'язи, йому точно немає сенсу переживати.

Після цього вони переходять до Z-подібної тяги, а потім – станової. І лише потім починають своє імпровізоване змагання. Перший його хід – затримка вперед.

"Уся справа у силі плечей і рук, щоб утримувати їх якомога довше", – каже Голл.

Він зазначає, що вони зазвичай витримують 30 кілограмів. Для цього випробування Андре збирається утримати бодай 10 кілограмів. І йому вдається це зробити протягом 1 хвилини і 9 секунд.

Наступна їхня вправа – перенесення ярма.

"В World's Strongest Man ви кладете це собі на спину... ви, ймовірно, витримаєте від 400 до 600 кілограмів. І вам потрібно пробігти з цією вагою 20 метрів", – підкреслює Голл.

Андре ж бере на себе 110 кілограмів. Він підіймає цю вагу та зауважує, що йому не так уже й легко. До слова, сам співак важить 76 кілограмів. Натомість Голл відзначає, що у спортсменів елітного рівня World's Strongest Man вага тіла приблизно у 4 рази перевищує вагу Андре.

"Спасибі, що допомогли мені відчути себе краще", – каже співак.

Дивися на відео, як Пітер Андре справляється з задачами стронгменів:

Але на цьому Голл не здається. Він кидає Андре виклик нести вдвічі більше, ніж важить співак. І це виявилося непростим завданням для нього.

Нарешті вони доходять до каменів Атласу. Голл дає Андре урок, як правильно підняти камінь. Ясна річ, вони використовують магнезію, щоб краще тримати кулю. І після декількох спроб Андре таки вдається впоратися з завданням.

"Наразі я збираюся претендувати на звання найслабшої людини у світі. Але я сповнений рішучості дістатися до Світової Середньої Людини", – жартує він.

Тобі сподобається Фітнес-тест норвезького спецпідрозділу "порвав" професійного альпініста: божевільне відео

Ми мусимо визнати, що Пітер Андре – дуже і дуже крутий. Не побоятися прийняти виклик від колишнього стронгмена – це вже щось. А наш герой ще й непогано впорався з усіма завданнями.