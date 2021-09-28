Пара проводит вместе тренировку. Но на этот раз Эдди Холл заводит Андре на свою территорию. Все для того, чтобы певец почувствовал на себе, как тренируются стронгмэны.

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Поп-певец посягнул на звание стронгмена

Они разминаются на наклонной скамье, чтобы разогреть мышцы.

"Я так боюсь стать огромным", – признается Андре.

После легкой разминки Холл и его команда уверяют Андре, что, если он не ест достаточно, чтобы набрать вес и мышцы, ему точно нет смысла переживать.

После этого они переходят к Z-образной тяге, а затем – становой. И только потом начинают свое импровизированное соревнование. Первый его ход – задержка вперед.

"Все дело в силе плеч и рук, чтобы удерживать их как можно дольше", – говорит Холл.

Он отмечает, что они обычно выдерживают 30 килограммов. Для этого испытания Андре собирается удержать хотя бы 10 килограммов. И ему удается это сделать в течение 1 минуты и 9 секунд.

Следующее их упражнение – перенос ига.

"В World's Strongest Man вы кладете это себе на спину... вы, вероятно, выдержите от 400 до 600 килограммов. И вам нужно пробежать с этим весом 20 метров", – подчеркивает Холл.

Андре же берет на себя 110 килограммов. Он поднимает этот вес и замечает, что ему не так уж и легко. К слову, сам певец весит 76 килограммов. Зато Холл отмечает, что у спортсменов элитного уровня World's Strongest Man вес тела примерно в 4 раза превышает вес Андре.

"Спасибо, что помогли мне почувствовать себя лучше", – говорит певец.

Смотри на видео, как Питер Андре справляется с задачами стронгменов:

Но на этом Холл не сдается. Он бросает Андре вызов нести вдвое больше, чем весит певец. И это оказалось непростой задачей для него.

Наконец они доходят до камней Атласа. Холл дает Андре урок, как правильно поднять камень. Конечно, они используют магнезию, чтобы лучше держать шар. И после нескольких попыток Андре таки удается справиться с задачей.

"Сейчас я собираюсь претендовать на звание самого слабого человека в мире. Но я полон решимости добраться до Мировой Средней Человека", – шутит он.

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