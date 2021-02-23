Большинству трудно представить, что Bugatti создаст что-то вроде внедорожника. Но есть художники, которые не только вдохновляются французской компанией, но и делятся своим видением будущих автомобилей. Один из них – Bugatti Chiron Terracross 4X4. Это сумасшедший гиперкар, созданный для бездорожья.

На этот раз концепт Bugatti появился с Шэньчжэня. Над ним работал промышленный дизайнер Рафал Чанецки из Китая. Bugatti Chiron Terracross 4X4 выглядит настолько круто, что хоть бери и отправляйся на нем на ралли DAKAR.

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Bugatti Chiron Terracross 4X4, кажется, названный в честь узловатых шин "Terracross", обернутых вокруг нестандартных пористых дисков. Фрактальный узор колес также проявляется на больших брызговиках, которые крепятся к проемам колесных арок.

Гиперкар получил и другие достойные внедорожника модификации. В том числе установленную на крыше светодиодную световую планку и стойку для сафари. Также авто оснащено дугами, переработанными элементами освещения и запасным колесом, установленным на крышке четырехцилиндрового двигателя W16 мощностью 1500 лошадиных сил.

Чанецки решил добавить концепту цветовые акценты, чтобы он еще больше выделялся на дороге. Bugatti получил бампер, тормозные суппорты, амортизаторы и крышку бензобака, окрашенные в желтый цвет.

Этот проект – результат экспериментов и развлечений с 3D-моделированием, брендингом и графическим дизайном во время долгих пандемических выходных и вечеров,

– отметил Чанецки.

Конечно же, очень мало шансов, что этот концепт когда-то появится на дорогах. Но мы однозначно не можем быть равнодушными к творению дизайнера Рафала Чанецки.

Все фото Rafał Czaniecki