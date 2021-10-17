На світлинах, які виклала Люсія Яворчекова, вона грайливо прикриває голі груди. Пікантні кадри зроблені на пляжі, тож від них стає ще тепліше на душі. Не дивно, що пост фітнес-моделі шалено сподобався її підписникам.

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"Ранкова розтяжка на пляжі стала трохи дикою, але було надто спекотно й океан виглядав так привабливо", – написала вона.

Підписники Люсії Яворчекової були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти красива";

"Надзвичайно приголомшлива леді";

"Люсія, ти розкішна";

"Ти така гаряча та сексуальна";

"Моя королева";

"Справжня богиня";

"Я закоханий у тебе".



Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової



Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової



Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової



Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової

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Фітнес-модель Люсія Яворчекова не втомлюється тішити своїх підписників. Тож ми пропонуємо тобі долучитися до її армії фанаті. Гарантуємо, тобі сподобається те, що регулярно публікує красуня на своєму інстаграмі.