На світлинах, які виклала Люсія Яворчекова, вона грайливо прикриває голі груди. Пікантні кадри зроблені на пляжі, тож від них стає ще тепліше на душі. Не дивно, що пост фітнес-моделі шалено сподобався її підписникам.
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"Ранкова розтяжка на пляжі стала трохи дикою, але було надто спекотно й океан виглядав так привабливо", – написала вона.
Підписники Люсії Яворчекової були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка ж ти красива";
- "Надзвичайно приголомшлива леді";
- "Люсія, ти розкішна";
- "Ти така гаряча та сексуальна";
- "Моя королева";
- "Справжня богиня";
- "Я закоханий у тебе".
Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової
Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової
Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової
Фітнес-модель Люсія Яворчекова знялася топлес / Фото з інстаграму Яворчекової
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Фітнес-модель Люсія Яворчекова не втомлюється тішити своїх підписників. Тож ми пропонуємо тобі долучитися до її армії фанаті. Гарантуємо, тобі сподобається те, що регулярно публікує красуня на своєму інстаграмі.