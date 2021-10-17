На фотографиях, которые выложила Люсия Яворчекова, она игриво прикрывает обнаженную грудь. Пикантные кадры сделаны на пляже, поэтому от них становится еще теплее на душе. Неудивительно, что пост фитнес-модели безумно понравился ее подписчикам.
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"Утренняя растяжка на пляже стала немного дикой, но было слишком жарко и океан выглядел так привлекательно", – написала она.
Подписчики Люсии Яворчековой были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:
- "Какая же ты красивая";
- "Чрезвычайно потрясающая леди";
- "Люсия, ты роскошная";
- "Ты такая горячая и сексуальная";
- "Моя королева";
- "Настоящая богиня";
- "Я влюблен в тебя".
Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой
Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой
Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой
Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой
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Фитнес-модель Люсия Яворчекова не устает радовать своих подписчиков. Поэтому мы предлагаем тебе присоединиться к ее армии фанатов. Гарантируем, тебе понравится то, что регулярно публикует красавица на своем инстаграме.