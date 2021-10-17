На фотографиях, которые выложила Люсия Яворчекова, она игриво прикрывает обнаженную грудь. Пикантные кадры сделаны на пляже, поэтому от них становится еще теплее на душе. Неудивительно, что пост фитнес-модели безумно понравился ее подписчикам.

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

"Утренняя растяжка на пляже стала немного дикой, но было слишком жарко и океан выглядел так привлекательно", – написала она.

Подписчики Люсии Яворчековой были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

"Какая же ты красивая";

"Чрезвычайно потрясающая леди";

"Люсия, ты роскошная";

"Ты такая горячая и сексуальная";

"Моя королева";

"Настоящая богиня";

"Я влюблен в тебя".



Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой



Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой



Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой



Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой

Наслаждайся Мисс Вселенная Оливиа Калпо взбудоражила сеть горячими фото в купальнике