На фотографиях, которые выложила Люсия Яворчекова, она игриво прикрывает обнаженную грудь. Пикантные кадры сделаны на пляже, поэтому от них становится еще теплее на душе. Неудивительно, что пост фитнес-модели безумно понравился ее подписчикам.

Примечательно Первая украинская миссия на Луну представлена на Экспо-2020 в Дубае

"Утренняя растяжка на пляже стала немного дикой, но было слишком жарко и океан выглядел так привлекательно", – написала она.

Подписчики Люсии Яворчековой были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно лови лучшие из них:

  • "Какая же ты красивая";
  • "Чрезвычайно потрясающая леди";
  • "Люсия, ты роскошная";
  • "Ты такая горячая и сексуальная";
  • "Моя королева";
  • "Настоящая богиня";
  • "Я влюблен в тебя".

Люсия Яворчекова снялась топлесс
Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова снялась топлесс
Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова снялась топлесс
Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой

Люсия Яворчекова снялась топлесс
Фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась топлес / Фото с инстаграма Яворчековой

Наслаждайся Мисс Вселенная Оливиа Калпо взбудоражила сеть горячими фото в купальнике

Фитнес-модель Люсия Яворчекова не устает радовать своих подписчиков. Поэтому мы предлагаем тебе присоединиться к ее армии фанатов. Гарантируем, тебе понравится то, что регулярно публикует красавица на своем инстаграме.