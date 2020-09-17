Спокуслива та скандальна хіп-хоп виконавиця Cardi B не стомлюється епатувати. Цього разу на її сторінці в інстаграмі з'явилося фото, на якому виконавиця ніжиться у ванній. І перше, що впадає у вічі, – її бюст, який зірка не приховує за пишним шаром піни. Ось як потрібно приймати ванну!

Світлина гарячої Cardi B у ванній за добу набрала понад три мільйони вподобань, тож ми на Men 24 вирішили долучитися до активного її обговорення.

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Звичайно ж, можна довго і нудно обговорювати манікюр реперки. Він же, мабуть, і набирати тексти постів заважає. Не те щоб по дому поратися. Але це не так важливо. Важливішими є спокусливі форми співачки, які сором'язливо виглядають з-під піни.

Тож ми просто залишаємо тобі це фото та тихенько йдемо геть набирати ванну.

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До слова, Cardi B на днях подала заяву на розлучення зі своїм чоловіком Offset (обійдемося без жартів про друк), з яким вони прожили у шлюбі три роки. Здається, реперка просто перечитала Беґбедера та вирішила, що пора вже з цим усім закінчувати. Тому можеш спробувати свої сили, якщо достукаєшся до неї в дірект.

