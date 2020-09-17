Скандальная реперша Cardi B показала, как нужно принимать ванну: эротическое фото
Соблазнительная и скандальная хип-хоп исполнительница Cardi B не устает эпатировать. На этот раз на ее странице в инстаграме появилось фото, на котором исполнительница нежится в ванной. И первое, что бросается в глаза, – ее пышный бюст, который звезда не скрывает за богатым слоем пены. Вот как нужно принимать ванну!
Фотография горячей Cardi B в ванной за сутки набрала более трех миллионов лайков, и мы на Men 24 решили присоединиться к активному ее обсуждения.
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Конечно же, можно долго и нудно обсуждать маникюр репершы. Он же, видимо, и набирать тексты постов мешает. Что уж говорить об хлопотах по дому. Но это не так важно. Важнее соблазнительные формы певицы, которые стыдливо выглядывают из-под пены.
Поэтому мы просто оставляем тебе фото и тихонько уходим набирать ванну.
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К слову, Cardi B на днях подала заявление на развод со своим мужем Offset (обойдемся без шуток о печати), с которым они прожили в браке три года. Кажется, реперша просто перечитала Бегбедера и решила, что пора уже с этим всем заканчивать. Поэтому можешь попробовать свои силы, если достучишься к ней в директ.