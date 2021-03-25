Любой кастомный мотоцикл – побочный продукт личности его создателя, а также задачи, с которой он работает. И для создания этого необычного CZ 175 понадобилось особое сочетание людей, концепций, а также сырья.

Над байком работали ребята из мастерской GarageBoss, небольшой группы энтузиастов, которая базируется в Праге. Айда смотреть, как им удалось усовершенствовать ретромопед CZ 175.

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Наш гараж – храм благоразумия в нашей жизни, в котором много рабочих мест, семей и детей,

– объясняет член команды Ян Штадлер.

В конце прошлого года команду GarageBoss пригласили принять участие в ежегодной выставке чешского дизайна Designblok для создания кастомного мотоцикла.



Кастомный байк – проект, который ребята повезли на выставку чешского дизайна

"Мы не могли бы быть счастливее, поскольку нет ничего, что нам нравится больше, чем мотоциклы... простите, девушки", – шутя добавляет Ян.

Тема выставки – ресайклинг и ап-велоспорт. Поэтому команда объединила усилия и придумала смешную концепцию кафе-рейсера.



Ребята решили создать сумасшедший кафе-рейсер

"Некоторые из лучших качеств нашей страны – искусные мастера и первоклассные пивоварни с лучшими пинтами лагера в мире. Так, на одном очень плодотворном заседании в штаб-квартире GarageBoss мы пришли к блестящей идеи: найдем пивную бочку того же периода, что и байк, и используем ее, чтобы сделать обтекатель", – пояснил концепт Ян.

Команда охотилась повсюду за чешским CZ 175 type 477 70-х годов. Его выбрали для донорства, ведь это байк, с которым связана молодости наших мастеров. Находка, правда, их не слишком впечатлила. Этот байк был в сарае, с потрепанной краской, ржавыми колесами и хромом. А обошелся мотоцикл им в 1000 евро.



В основу проекта лег CZ 175 type 477 70-х годов изготовления

Идеи дизайна начали появляться, как крышки из-под бутылок. Мы знали, что он должен быть быстрым или, по крайней мере, иметь вид быстрого. Поэтому мы выбрали обтекаемый дизайн, как в прошлые времена мотогонщика GP Франтишека Штястны, когда JAWA и CZ заняли свое место на подиуме,

– отметил он.

GarageBoss приступил к очистке грязного CZ, доработав двигатель и карбюраторы, а также заменив выхлоп на специально изготовленный агрегат. Большая часть базовой ходовой части – штатная. Ее отремонтировали, а также поменяли диски, шины, цепь и звездочки на новые. Ребята восстановили и оригинальные барабанные тормоза CZ, но сделали подвеску более жесткой.



Ребята доработали двигатель и карбюраторы байка

Превратить пивную бочку на обтекатель для мотоцикла – крутая и одновременно безумная идея. И, как оказалось, воплотить замысел в жизнь было не так уж просто. Бочонок сделали из старого чехословацкого алюминия толщиной 7 миллиметров. Его сначала использовала пивоварня Pivovar Protivín в 70-с годах. Ян признается, что резать его было чрезвычайно сложно.



Бочка из-под пива стала обтекателем, а также хвостом кастомного байка

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После безумной "резни", сгибания и сварки, бригада превратила бочку на передний обтекатель и целую хвостовую часть. Фару встроили в переднюю часть. Задние фары удивительного размера врезали в хвост мотоцикла. За обтекателем скрываются новые зажимы и ручки, а внизу установлены новые ножные рычаги управления.



Бак кастомного мотоцикла расписывали вручную

Этот переработанный CZ – это также о деталях. GarageBoss доставил мотоцикл на выставку незавершенным. Затем собрал команду мастеров, чтобы за 5 дней выставки внести последние штрихи, довершив байк.

Яркий расписанный вручную бак – первая деталь, которая бросается в глаза. Байк также оснащен кожаным сиденьем с двойной текстурой, прошитый розовыми нитками. Но посмотри, и ты увидишь гравировку на кожухе двигателя, ступицах колес.



Работу мастеров высоко оценили, поэтому с выставки они вернулись с наградой

Работа ребят из GarageBoss вызывает неподдельный восторг. Им удалось сделать настолько стильный и неординарный байк. Неудивительно, что с выставки они вернулись с наградой.

Все фото Ondřej Ždichynec