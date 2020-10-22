Если ты не можешь представить ни одного своего дня без кофе, то мы имеем для тебя полезную альтернативу. Ты можешь совместить приятное с полезным. А точнее: заняться физической активностью, которая заменит чашечку кофе. Поэтому выдели 15 минут, чтобы быть бодрым и активным в течение всего рабочего дня!

Фитнес-тренеры рекомендуют бодриться утром не с помощью кофе. Для этого лучше использовать физическую нагрузку. Men 24 делится с тобой комплексом упражнений, которые могут заменить кофе утром.

Это интересно Йога для мужчин: упражнения и советы для начинающих

Растяжка бедер

Ею можно заниматься где угодно, поэтому можешь выполнять это упражнение даже в офисе.

Сделай широкий шаг вперед правой ногой и согни два колена, удерживая вес на передней пятке.

Подогните таз и удерживай его. Ты должен почувствовать растяжку передней части левого бедра.

Подними левую руку над головой, чтобы усилить растяжку.

Задержись в этом положении на 20 – 30 секунд.

Затем повтори то же с другой стороны.



Растяжка очень важна, если ты – офисный планктон / Фото istock

Изгиб спины

Наклоны спины с опорой (или поза верблюда стоя) – отличный способ размять грудь и плечи.

Положи обе руки на поясницу, пальцы направь вниз к ягодицам.

Напрягай корпус для поддержки и отведи плечи назад, когда выгибаешь верхнюю часть спины и смотришь в потолок.

Нагибайся настолько, насколько тебе удобно. После этого удерживай положения, глубоко дыша.

Задержись на 10 секунд. Расслабься. Повтори упражнение еще два раза.



Это упражнение позволит размять грудь и плечи / Фото istock

Растяжка подколенного сухожилия

Эта права делает для тебя три вещи: растягивает подколенное сухожилие, расслабляет шею и позвоночник, а также позволяет крови приплывать к голове, даря бодрость.

Встань, расставив ступни по бокам или немного шире. Немного согни колени.

Наклоняй голову вперед, подтягивая подбородок к груди, а затем опускай туловище вниз. Плавно и медленно.

Аккуратно расшатывай туловище вправо и влево, а затем покачайте головой так, будто говоришь "Да" и "Нет".

Удерживай позицию хотя бы 20 – 30 секунд.

Повтори упражнение 2 – 3 раза.



Этот тип растяжек позволяет расслаблять шею и позвоночник / Фото adobestock

Растяжка бедра стоя, цифра 4

Она позволит расслабить ягодицы, что помогает облегчить боль в пояснице.

Положи руку на спинку кресла для поддержки.

Скрести правую косточку над левым коленом, позволяя ему выпирать наружу. Таким образом ты сформируешь число 4.

Согни левое колено и отведи бедра назад, опускаясь так, как будто ты садишься в кресло.

Задержись на 20 – 30 секунд. Повтори упражнение для другой стороны.

Выполни упражнение по два раза на каждую ногу.



Для выполнения упражнения можешь использовать свое рабочее кресло / Фото pixabay

Заставь свое сердце биться чаще

Фитнес-тренеры рекомендуют подняться вверх по лестнице, а также спуститься вниз . Не нужно слишком спешить. Выбери оптимальный для себя темп. Также можешь в течение 30 секунд делать выпады или приседания.

Попробуй выполнить несколько этих простых упражнений, и ты будешь чувствовать себя бодрым, полным сил и энергии. А вот кофе эксперты рекомендуют пить ближе к обеду. Так ты сможешь получить максимум пользы от него!