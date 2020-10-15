Типи чоловіків, яким ніколи не вдасться накачати тіло
На жаль, між бажанням накачати м'язи та реалізацією може виникнути гігантська прірва. У деяких випадках винна генетика, а в інших – ти сам. До твоєї уваги 7 типів чоловіків, яким ніколи не вдасться накачати тіло. Глянь, чи немає тебе у цьому списку.
Накачати ідеальне тіло – не надпроста задача, тож не потрібно тут розслаблятися. На Men 24 розповімо тобі про 7 типів чоловіків, яким так і не вдасться досягнути бажаного рельєфу.
Варте уваги 5 популярних міфів про тренування, які заважають досягнути бажаного результату
1. Почекун
То такий чоловік, який готовий змінювати своє життя, але: завтра, з понеділка, після свят, після дощику в четвер. Тож він постійно перебуває у режимі очікування, адже вважає, що зараз ще не прийшла слушна нагода.
- Що варто зробити? Додати фізичні навантаження у своє повсякденне життя. Можеш хоча б спочатку відмовитися від підйомів ліфтом, а також ходити пішки на роботу.
Ти постійно очікуєш і відкладаєш похід у спортзал / Фото istock
2. Ласунчик
Ну не можеш ти відмовитися від маминих голубців. Ми б теж не відмовилися, якщо бути відвертими. Але не варто запихати в себе геть усе. Також не забувай про те, що корисна їжа – не завжди несмачна!
- Наприклад, майонез заміни на сметану. Свинину – на курятину. Це вже дозволить тобі знизити калорійність.
3. Вічно травмований
Ще в 7 класі ти зламав ногу, і досі не наважуєшся піти у зал. Ну, звичайно ж, раптом там щось піде не так. Та не піде. Це сарказм, друже! Те ж стосується надто ніжних чоловіків, які кидають заняття спортом щойно починають боліти м'язи. Спокійно, це нормальний стан, адже вони ростуть.
- Просто не потрібно перевантажувати себе. Таким чином ти зможеш і підтримувати фізичну форму, і не нашкодиш власному здоров'ю.
Стара травма заважає тобі прогресувати / Фото pexels
4. Трудоголік
Піти у зал після роботи? Ще й тягати "залізо"? Та ви знущаєтеся. Краще піду додому та кину своє виснажене тіло на диван. Мабуть, саме так вважають справжні трудоголіки, які віддають усі сили роботі.
- Не всі професії вимагають фізичної активності, тож ми рекомендуємо тобі не нехтувати заняттям спортом. Якщо ти цілий день сидиш за столом – фізична активність життєво необхідна. Не можеш ходити в зал – виконуй бодай вправи вдома зранку!
5. Стражденний
Ось уже кілька разів ти намагався почати ходити у зал, корисно харчуватися, але щось пішло не так. Тобі дуже важко без бабусиних пиріжечків. Та й тіло не надто охоче реагує на навантаження. Бідолашка.
- Насправді ж, тобі потрібно звикнути. Ти ж пам'ятаєш про те, що звичка виробляється протягом 21 дня? От давай хоча б протягом цього часу не зупиняйся. Раптом тобі сподобається.
Звикай до того, що твоє тіло буде всіляко відмовлятися від навантажень / Фото istock
6. Теоретик
Ти не йдеш у спортзал, поки не прочитаєш, що ж кожен тренажер може принести твоєму тілу. Ти уважно вивчаєш поради, пов'язані з харчуванням. Та й узагалі, ти уважно ставишся до всього. Але робиш це для того, аби потім сказати: "Я там все почитав. Це мені не підходить".
- Теорія важлива, але якщо ти не підкріпиш її практикою, то чи варто гаяти свій дорогоцінний час?
7. Король відмазок
Буревій, злива, шторм, переповнена маршрутка, пологи сусідської кішки. Господи, та в тебе знайдеться 100500 відмазок, аби не йти у спортзал. То в тебе нема часу. То в тебе нема сил. Та схаменися вже!
- Зупинися та не виправдовуй свою лінь. Присвяти бодай годину власному здоров'ю. Це дозволить тобі потім менше часу просидіти у чергах до лікарів.
То тобі робота заважає, то часу нема на тренування / Фото pxhere
Не лінуйся міняти своє життя вже сьогодні. Можеш почати з занять вдома, якщо не готовий тренуватися у залі. Лише таким чином ти зможеш робити кроки назустріч омріяному рельєфу!
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