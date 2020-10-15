На жаль, між бажанням накачати м'язи та реалізацією може виникнути гігантська прірва. У деяких випадках винна генетика, а в інших – ти сам. До твоєї уваги 7 типів чоловіків, яким ніколи не вдасться накачати тіло. Глянь, чи немає тебе у цьому списку.

Накачати ідеальне тіло – не надпроста задача, тож не потрібно тут розслаблятися. На Men 24 розповімо тобі про 7 типів чоловіків, яким так і не вдасться досягнути бажаного рельєфу.

Варте уваги 5 популярних міфів про тренування, які заважають досягнути бажаного результату

1. Почекун

То такий чоловік, який готовий змінювати своє життя, але: завтра, з понеділка, після свят, після дощику в четвер. Тож він постійно перебуває у режимі очікування, адже вважає, що зараз ще не прийшла слушна нагода.

Що варто зробити? Додати фізичні навантаження у своє повсякденне життя. Можеш хоча б спочатку відмовитися від підйомів ліфтом, а також ходити пішки на роботу.



Ти постійно очікуєш і відкладаєш похід у спортзал / Фото istock

2. Ласунчик

Ну не можеш ти відмовитися від маминих голубців. Ми б теж не відмовилися, якщо бути відвертими. Але не варто запихати в себе геть усе. Також не забувай про те, що корисна їжа – не завжди несмачна!

Наприклад, майонез заміни на сметану. Свинину – на курятину. Це вже дозволить тобі знизити калорійність.

3. Вічно травмований

Ще в 7 класі ти зламав ногу, і досі не наважуєшся піти у зал. Ну, звичайно ж, раптом там щось піде не так. Та не піде. Це сарказм, друже! Те ж стосується надто ніжних чоловіків, які кидають заняття спортом щойно починають боліти м'язи. Спокійно, це нормальний стан, адже вони ростуть.

Просто не потрібно перевантажувати себе. Таким чином ти зможеш і підтримувати фізичну форму, і не нашкодиш власному здоров'ю.



Стара травма заважає тобі прогресувати / Фото pexels

4. Трудоголік

Піти у зал після роботи? Ще й тягати "залізо"? Та ви знущаєтеся. Краще піду додому та кину своє виснажене тіло на диван. Мабуть, саме так вважають справжні трудоголіки, які віддають усі сили роботі.

Не всі професії вимагають фізичної активності, тож ми рекомендуємо тобі не нехтувати заняттям спортом. Якщо ти цілий день сидиш за столом – фізична активність життєво необхідна. Не можеш ходити в зал – виконуй бодай вправи вдома зранку!

5. Стражденний

Ось уже кілька разів ти намагався почати ходити у зал, корисно харчуватися, але щось пішло не так. Тобі дуже важко без бабусиних пиріжечків. Та й тіло не надто охоче реагує на навантаження. Бідолашка.

Насправді ж, тобі потрібно звикнути. Ти ж пам'ятаєш про те, що звичка виробляється протягом 21 дня? От давай хоча б протягом цього часу не зупиняйся. Раптом тобі сподобається.



Звикай до того, що твоє тіло буде всіляко відмовлятися від навантажень / Фото istock

6. Теоретик

Ти не йдеш у спортзал, поки не прочитаєш, що ж кожен тренажер може принести твоєму тілу. Ти уважно вивчаєш поради, пов'язані з харчуванням. Та й узагалі, ти уважно ставишся до всього. Але робиш це для того, аби потім сказати: "Я там все почитав. Це мені не підходить".

Теорія важлива, але якщо ти не підкріпиш її практикою, то чи варто гаяти свій дорогоцінний час?

7. Король відмазок

Буревій, злива, шторм, переповнена маршрутка, пологи сусідської кішки. Господи, та в тебе знайдеться 100500 відмазок, аби не йти у спортзал. То в тебе нема часу. То в тебе нема сил. Та схаменися вже!

Зупинися та не виправдовуй свою лінь. Присвяти бодай годину власному здоров'ю. Це дозволить тобі потім менше часу просидіти у чергах до лікарів.



То тобі робота заважає, то часу нема на тренування / Фото pxhere

Не лінуйся міняти своє життя вже сьогодні. Можеш почати з занять вдома, якщо не готовий тренуватися у залі. Лише таким чином ти зможеш робити кроки назустріч омріяному рельєфу!

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