Якщо ти хочеш підтримувати своє тіло у відмінній фізичній формі, зовсім не обов'язково ходити до спортзалу та тягати "залізо". Можеш, до прикладу, спробувати зайнятися йогою. Вона не лише дозволить тобі зняти стрес, а й стати кращою версією себе вчорашнього. Ми ж розповімо, з чого слід починати, аби досягнути максимального результату!

Йогою ти можеш займатися як у групі, так і вдома. Тож це робить її універсальним методом підтримки твого тіла в будь-яких умовах. Тим паче, що в теплу пору року нею можна займатися просто неба, насолоджуючись свіжим повітрям. Men 24 ділиться з тобою вправами для чоловіків, які вирішили почати займатися йогою.

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Як йога та медитація приносять користь твоєму тілу?

Зосередження уваги на своєму диханні, яке є ключовою частиною йоги та медитації, дозволяє збалансувати твоє психічне та фізичне здоров'я, зосередитися на витривалості, підвищити концентрацію, опірність, а також впоратися зі стресом.

Йога також може допомогти чоловікам тримати у тонусі свої м'язи й суглоби, що важливо для підтримки рухових навичок і запобігання виникненню фізичних ускладнень з віком.



Йога сприяє прокачуванню усіх груп м'язів / Фото rhone

Йога може бути ідеальним доповненням до інших видів спорту. До прикладу, бігунам вона може забезпечити концентрацію, необхідну для керування безперервними тренуваннями та допомогти тобі краще слухати своє тіло. Крім того, йога позитивно впливає на твої прес і спину.

Цікавим є той факт, що футболісти регулярно займаються йогою. Наприклад, гравці "Манчестер Юнайтед" і "Астон Вілла" додають до своїх програм тренувань йогу.

Три пози йоги для початківців, які варто спробувати

1. Воїн

Поза воїна прокачує м'язи стегон. Також вона зміцнює твої коліна та розтягує інші м'язи по всьому тілу.



Поза воїна прокачує м'язи стегон / Фото Men's Journal

Аби прийняти позу воїна, почни з положення стоячи та перемісти ліву ногу приблизно на один метр позаду себе.

Водночас зігни праве коліно вперед у положенні випаду.

Тримайте грудну клітку і таз попереду, при цьому спираючись на свою вагу, штовхай куприк до підлоги.

Витягни руки вгору до неба, тримаючи долоні поверненими всередину, витягни хребет і підійми груди.

Зберігайте положення протягом декількох циклів дихання, щоб розвинути силу кора.

2. Напівмостик

Позу йоги з напівмостика легше почати, ніж з позиції повного моста, хоча обидві вони розтягують спину, груди, шию і стегна.



Напівмостик сприяє прокачуванню спини, грудей, шиї та стегон / Фото sporteluxe

Прийми позу напівмоста, лежачи на спині й поклавши руки з боків долонями до землі.

На вдиху поволі підійми таз, втягуючи куприк і відриваючи поперек від підлоги.

Продовжуй підіймати спину від підлоги до верху, хребець за хребцем, поки не дійдеш до плечей.

Утримуй позу протягом декількох циклів дихання, щоб розтягнути груди та працювати над збільшенням обсягу дихання, що може виявитися корисним в інших видах спорту.

3. Човен

Поза човна призначена для зміцнення м'язів черевного преса і розвитку твоєї основної сили.



Поза човен сприяє зміцненню м'язів черевного преса / Фото Dennis Burnett

Щоб прийняти цю позу йоги, сядь на підлогу, витягни ноги прямо перед собою. Поклади руки на підлогу за стегна і підійми груди, злегка відхиляючись назад, але не округляючи хребет.

Підійми ноги до стелі, тримаючи їх прямими. Відривай руки від підлоги, поки вони не опиняться паралельно килимку для йоги, долонями вгору.

Спробуй зайнятися йогою. Ми гарантуємо, що вона дозволить не лише підтримувати своє тіло у відмінній фізичній формі, а й позбавить тебе стресів і зайвих переживань. Що особливо цінно в ці буремні часи.

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