Помни, что рекрутеру достаточно нескольких секунд, чтобы составить общее представление о тебе. Поэтому необходимо сделать все возможное для того, чтобы не лишить себя шансов получить желанную работу собственноручно!

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За этот короткий срок менеджер по поиску людей составит определенное впечатление о вас – он будет судить, насколько вы симпатичны, насколько вы заслуживаете доверия, насколько агрессивными или пассивными выглядите и насколько хорошо подходите к другим членам команды,

– говорит Гэри Д. Бернисон, генеральный директор Korn Ferry, крупнейшей кадровой компании в мире.

Вот 5 ошибок, которых рекомендуют избегать рекрутинговые и бизнес-гуру, если ты хочешь произвести хорошее впечатление.

1. Быть вне времени и не на своем месте

Начнем с основ: первая ошибка, которую ты не должен делать, – это поздно или рано приходить на собеседование. Очевидна?

Те, кто приезжает слишком рано, рискуют показаться слишком взволнованными;

Те, кто приезжает позже, рискуют показаться рекрутеру грубыми.

Если коротко, ты не справишь хорошего впечатления, если не ценить чужое время. К этому пункту относится и резюме. Лучше взять с собой напечатанную версию, чтобы сотруднику компании было легче с тобой общаться.



Стоит приходить на собеседование вовремя: не рано и не поздно / Фото Unsplash

2. Выглядишь самоуверенно

Например, если на собеседовании на работу программиста тебе поставили классический вопрос: "Почему мы должны нанять вас?", Ты, как рекомендует Билл Гейтс, должен ответить так:

"Вы должны увидеть коды, которые я написал, они сумасшедшие. Я думаю, со временем я стану лучшим и могу хорошо работать с людьми. Я мог бы немного покритиковать их коды, но в целом мне нравится быть частью команды. Мне нравятся амбициозные цели. Мне нравится думать о том, как мы можем вместе предсказать будущее".

Такой ответ свидетельствует, что ты разбираешься в своей работе, а также всегда готов учиться и совершенствоваться вместе с командой.

3. Слишком много внимания уделяешь себе

Дженна Гудра, вице-президент и редактор CNBC, напомнила в статье, что не стоит уделять себе слишком много внимания.

"Бесконечные разговоры о том, чего вы хотите, или о том, какие впечатления от этого будут полезны для вас, – это ерунда для интервьюера. Компании не платят вам за помощь! Они нанимают вас потому, что у вас есть качества и навыки, которые помогут им достичь своих целей. Используйте свои ответы, чтобы проиллюстрировать, как вы можете помочь рекрутеру", – отмечает она.



Не стесняйся задавать вопросы также / Фото Unsplash

4. Не задавайте вопросов

Собеседование – это не монолог, а момент обмена, успех которого также зависит от того, сможешь ли ты привлечь собеседника. Дэвид Блисс, тренер по коммуникациям и дизайнер презентаций в Edisonred, сказал:

"Думайте о своей презентации, как о середине разговора, который вы будете вести, а не монолог, в каком вы поразите собеседников фактами и статистикой. Вы должны перетащить своих слушателей, заставить их участвовать в теме или истории, которую вы разрабатываете".

При этом также важно задавать вопросы, чтобы проявить реальный интерес собеседника. Обычно рекрутеры оставляют немного времени для вопросов в последней части собеседования, поэтому воспользуйся этим!

5. Ложь

Стоит запомнить раз и навсегда, что ложь никогда не приносит прибыли. Если и приносит, то очень скоро делает тебя зависимым от нее. Сказать рекрутеру, что ты все еще работаешь в предыдущей компании, когда тебя уволили, просто для того, чтобы казаться дефицитным кадром, – большая ошибка.



Избегай лжи, ведь большинство фактов можно проверить / Фото Unsplash

"Ложь – писал сам Гэри Д. Бернисон, – неуважительное отношение к интервьюеру и неустранимая ошибка. Кому-то придет в голову проверить то, что ты говоришь, поэтому всегда говори правду. Люди хотят знать, кто ты, а не кем ты хочешь казаться".

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