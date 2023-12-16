Men 24 зібрав для тебе кілька простих, але необхідних порад. Вони допоможуть тобі не зазнати фіаско під час сексу. Особливо, коли мовиться про партнерку, з якою ви віддаєтеся плотським втіхам удвох уперше.

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1. Не ігноруй попередження

Слухай сигнали та бажання партнерки, не ігноруючи їх. Важливо пам'ятати про згоду та комфорт обох учасників. Якщо не звертати на це увагу, то магії між вами обома може не виникнути.

2. Уникай тиску

Ні в якому разі не тисни на свою партнерку. Не змушуй її почуватися винною за власні бажання. Зберігай взаємну повагу та відкритість.

3. Не пропускай прелюдію

Приділяйте час попередній грі. Вона може значно покращити інтимний досвід для обох. Нагадаємо, що без прелюдії вона може не дійти до необхідного рівня збудження, а отже – задоволення буде значно менше.



Пам'ятай про важливість прелюдії / Фото pressfoto

4. Уникай егоцентризму

Спрямовуй увагу на задоволення обох партнерів. Тобі варто уникай егоцентричного підходу до сексу. Водночас варто пам'ятати про задоволення для себе. У бажання задовольнити партнерку ти можеш постійно почуватися десь осторонь.

5. Не ігноруй емоції

Звертай увагу на емоції та почуття партнерки. Роби інтимність більш зближеною і емоційно насиченою.

6. Не бійся комунікації

Відкрита розмова про бажання, фантазії та межі допомагає підтримувати здорові стосунки. Ба більше, завдяки відкритій комунікації вдасться експериментувати та досягати ще більшого задоволення від сексу.

7. Уникай грубості

Варто бути ніжним, а також поважати межі своєї партнерки. Уникай грубих або агресивних дій. Винятком можуть бути рольові ігри, де твій персонаж повинен вдаватися до певної агресії.



Будь ніжним зі своєю партнеркою / Фото freepik

8. Не забувай про гігієну

Зберігай особисту чистоту, щоб зробити інтимний момент комфортнішим. Тому сходити перед сексом в душ – твій обов'язок.

9. Уникай рутини

Експериментуйте та відкривайте для себе нові аспекти сексуального життя, уникайте рутини та монотонності. У цьому випадку тобі допоможуть комунікація та бажання пізнавати партнерку.

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Зверни увагу на ці поради. Вони допоможуть отримати більше задоволення під час сексу. Крім того, це дозволить побудувати міцніший і тісніший зв'язок зі своєю партнеркою.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.