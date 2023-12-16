Men 24 собрал для тебя несколько простых, но необходимых советов. Они помогут тебе не потерпеть фиаско во время секса. Особенно, когда говорится о партнерше, с которой вы предаетесь чувственным утехам вдвоем впервые.
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1. Не игнорируй предупреждение
Слушай сигналы и желания партнерши, не игнорируя их. Важно помнить о согласии и комфорте обоих участников. Если не обращать на это внимание, то магии между вами обоими может не возникнуть.
2. Избегай давления
Ни в коем случае не дави на свою партнершу. Не заставляй ее чувствовать себя виноватой за собственные желания. Сохраняй взаимное уважение и открытость.
3. Не пропускай прелюдию
Уделяйте время предыдущей игре. Она может значительно улучшить интимный опыт обоих. Напомним, что без прелюдии она может не дойти до необходимого уровня возбуждения, а значит – удовольствие будет гораздо меньше.
Помни о важности прелюдии / Фото pressfoto
4. Избегай эгоцентризма
Направляй внимание на удовлетворение обоих партнеров. Тебе следует избегать эгоцентричного подхода к сексу. В то же время следует помнить об удовольствии для себя. В желание удовлетворить партнершу ты можешь постоянно чувствовать себя где-то в стороне.
5. Не игнорируй эмоции
Обращай внимание на эмоции и чувства партнерши. Делай интимность более сближенной и эмоционально насыщенной.
6. Не бойся коммуникации
Открытый разговор о желаниях, фантазиях и границах помогает поддерживать здоровые отношения. Более того, благодаря открытой коммуникации удастся экспериментировать и достигать еще большего удовольствия от секса.
7. Избегай грубости
Следует быть нежным, а также уважать границы своей партнерши. Избегай грубых или агрессивных действий. Исключение могут быть ролевые игры, где твой персонаж должен прибегать к определенной агрессии.
Будь нежным со своей партнершей / Фото freepik
8. Не забывай о гигиене
Сохраняй личную чистоту, чтобы сделать интимный момент более комфортным. Поэтому сходить перед сексом в душ – твой долг.
9. Избегай рутины
Экспериментируйте и открывайте новые аспекты сексуальной жизни, избегайте рутины и монотонности. В этом случае тебе помогут коммуникация и желание узнавать партнершу.
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Обрати внимание на эти советы. Они помогут получить большее удовольствие во время секса. Кроме того, это позволит построить более прочную и более тесную связь со своей партнершей.