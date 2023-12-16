Men 24 собрал для тебя несколько простых, но необходимых советов. Они помогут тебе не потерпеть фиаско во время секса. Особенно, когда говорится о партнерше, с которой вы предаетесь чувственным утехам вдвоем впервые.

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1. Не игнорируй предупреждение

Слушай сигналы и желания партнерши, не игнорируя их. Важно помнить о согласии и комфорте обоих участников. Если не обращать на это внимание, то магии между вами обоими может не возникнуть.

2. Избегай давления

Ни в коем случае не дави на свою партнершу. Не заставляй ее чувствовать себя виноватой за собственные желания. Сохраняй взаимное уважение и открытость.

3. Не пропускай прелюдию

Уделяйте время предыдущей игре. Она может значительно улучшить интимный опыт обоих. Напомним, что без прелюдии она может не дойти до необходимого уровня возбуждения, а значит – удовольствие будет гораздо меньше.



Помни о важности прелюдии / Фото pressfoto

4. Избегай эгоцентризма

Направляй внимание на удовлетворение обоих партнеров. Тебе следует избегать эгоцентричного подхода к сексу. В то же время следует помнить об удовольствии для себя. В желание удовлетворить партнершу ты можешь постоянно чувствовать себя где-то в стороне.

5. Не игнорируй эмоции

Обращай внимание на эмоции и чувства партнерши. Делай интимность более сближенной и эмоционально насыщенной.

6. Не бойся коммуникации

Открытый разговор о желаниях, фантазиях и границах помогает поддерживать здоровые отношения. Более того, благодаря открытой коммуникации удастся экспериментировать и достигать еще большего удовольствия от секса.

7. Избегай грубости

Следует быть нежным, а также уважать границы своей партнерши. Избегай грубых или агрессивных действий. Исключение могут быть ролевые игры, где твой персонаж должен прибегать к определенной агрессии.



Будь нежным со своей партнершей / Фото freepik

8. Не забывай о гигиене

Сохраняй личную чистоту, чтобы сделать интимный момент более комфортным. Поэтому сходить перед сексом в душ – твой долг.

9. Избегай рутины

Экспериментируйте и открывайте новые аспекты сексуальной жизни, избегайте рутины и монотонности. В этом случае тебе помогут коммуникация и желание узнавать партнершу.

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Обрати внимание на эти советы. Они помогут получить большее удовольствие во время секса. Кроме того, это позволит построить более прочную и более тесную связь со своей партнершей.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Вам нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.