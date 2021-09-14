Тобі потрібно потурбуватися про те, щоб організм "заправлявся" відмінним паливом. Тож слід відповідальніше поставитися до продуктів, які є у твоєму раціоні. Зокрема, перед самими тренуваннями. Лови перелік продуктів, яких не варто їсти перед тренуванням.

Варте уваги Nemiroff став офіційним партнером української місії на Місяць: коли вона відбудеться

1. Енергетичний батончик

Енергетичний батончик дає тобі сильний приплив цукру, тож на якийсь час у тебе буде дійсно більше енергії. Після цього рівень цукру різко падає і настає знаменитий "провал". Хочеш запобігти цьому? Тоді візьми протеїновий батончик. Він позитивніше вплине на твоє тіло.

2. Дієта з високим вмістом клітковини

Такий раціон позитивно вплине на твоє здоров'я, але не на тренування. Чим більше клітковини у страві, тим складніше її переробляти. Тож під час тренування у тебе може виникнути здуття живота, що вплине на твої результати.

3. Гостра їжа

Це вкрай погана ідея. Гостра їжа може порушити твоє травлення. А це може стати причиною того, що твій організм витрачатиме максимум енергії не на тренування, а саме на засвоєння їжі. А ще ти можеш страждати від печії. Тому не треба так!



Гостра їжа може порушити твоє травлення, а також витрачати багато енергії / Фото Unsplash

4. Газовані напої

Випити газовану воду перед тренуванням? У будь-якому випадку ми не рекомендуємо безалкогольні напої, особливо перед навідуванням до спортзалу. А ще ти можеш відчути здуття живота: сумнозвісна відрижка.

5. Усілякі снеки

По суті, це не найкраща ідея, якщо ти хочеш вести здоровий спосіб життя. Велика кількість жиру та солі призводить до швидшого зневоднення та робить тебе млявим. А це може негативно вплинути, наприклад, на біг або їзду на велотренажері.

6. Занадто багато міцної кави

Для багатьох кава – Святий Грааль успіху у спортзалі. Але будь обережним: надто багато кави перед тренуванням може стати причиною позивів до вбиральні. Натомість достатньо буде однієї чашечки еспресо. Чим більше ти вип'єш кави, тим вища ймовірність розладу шлунка або проблем з кишківником.



Надто велика кількість кави може спричинити розлад шлунка / Фото Unsplash

Що ж можна їсти перед тренуванням?

Найголовніше: не їж надто багато. Травлення вимагає багато енергії, і вона потрібна тобі під час тренування. Наприклад, ти можеш випити йогурт з фруктами та горіхами. У цьому випадку у тебе буде трохи протеїну, а також енергії. Можна з'їсти трохи каші з арахісовою пастою та бананом, адже арахісова паста і банан – завжди чудова ідея.

Візьми на озброєння Атлет поділився крутим 7-хвилинним тренуванням, яке допомагає наростити м'язи

Тож тепер ти знаєш, що не варто їсти перед тренуванням. Пам'ятай про те, що тобі потрібно зарядити свій організм енергією, а не виснажувати його зайвою їжею.